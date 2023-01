Velika Britanija / Vlada želi okrepiti pooblastila policije glede protestov

V skladu s predlagano zakonodajo bi policija lahko ukrepala proti protestom, še preden bi ti povzročili "resne motnje" v javnosti

Britanska policija med protestom aktivistov pred nekaj leti na Downing Streetu v Londonu

© Alisdare Hickson / WikiCommons

Britanska vlada želi razširiti pooblastila policistov glede protestov. V skladu s predlagano zakonodajo bi policija lahko ukrepala proti protestom, še preden bi ti povzročili "resne motnje" v javnosti. Predlog naj bi bil namenjen zlasti omejitvi protestov tistih skupin, ki med svojimi shodi z blokadami pogosto ovirajo promet, poroča britanski BBC.

V skladu z veljavno zakonodajo mora policija, če želi omejiti proteste, dokazati, da bi ti lahko povzročili "resne nerede, materialno škodo ali motnje v življenju skupnosti". Nov predlog zakona pa bi razširil definicijo resnih motenj in policistom zagotovil večjo prožnost in jasnost glede tega, kdaj lahko posredujejo.

Predlog zakona naj bi bil namenjen zlasti omejitvi protestov aktivističnih skupin, kot so Just Stop Oil, Insulate Britain in Extinction Rebellion, ki med svojimi shodi z blokadami pogosto ovirajo promet tudi na avtocestah in v središču Londona.

"Pravica do protestiranja je temeljno načelo naše demokracije, vendar pa pravica ni absolutna. Treba je vzpostaviti ravnovesje med pravicami posameznikov in pravicami večine. Ne smemo dovoliti, da bi manjšina protestnikov motila življenje običajne javnosti. To ni sprejemljivo in temu bomo naredili konec," je poudaril britanski premier Rishi Sunak.

"Predlogi vlade so obupan poskus, da bi navadnim ljudem zaprli vse možnosti, da se sliši njihov glas."



Martha Spurrier,

direktorica organizacije Liberty

Predlagane spremembe britanske vlade je podprl tudi vodja nacionalnega sveta policijskih načelnikov za javni red in varnost BJ Harrington. "To bo policistom pomagalo pri samozavestnem in hitrem ukrepanju ter aretacijah, kjer je to primerno," je dejal.

Vendar pa predlogom kot omejevanju pravice do protesta nasprotujejo številne organizacije za človekove pravice. Direktorica organizacije Liberty Martha Spurrier je opozorila, da so predlogi vlade "obupan poskus, da bi navadnim ljudem zaprli vse možnosti, da se sliši njihov glas".

Organizacija Just Stop Oil pa je predlog opisala kot "zlovešč in avtoritaren poskus spodkopavanja osnovnih človekovih pravic, na katerih temelji naša demokracija".

kvZexi4iSJY