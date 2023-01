Kitajska / Število prebivalcev upadlo prvič po več kot 60 letih

Število prebivalcev Kitajske, sicer države z največjim prebivalstvom na svetu, se je lani zmanjšalo prvič po letu 1961, kažejo podatki kitajskega statističnega urada (NBS). Ob koncu lanskega leta je na Kitajskem živelo 1.411.750.000 ljudi, kar je okoli 850.000 manj kot leto prej, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kitajski državni mediji so že prejšnji teden nakazali možnost, da se bo to zgodilo, in sicer na podlagi ocen demografskih strokovnjakov, ki so stanje pripisali padcu števila rojstev, ki se je po podatkih NBS z 10,62 milijona v letu 2021 zmanjšalo na 9,56 milijona.

Podatki so pokazali tudi povečanje števila smrti, in sicer z 10,14 milijona na 10,41 milijona.

Statistični podatki so tudi znova potrdili, da se prebivalstvo v državi stara. Delež delovno sposobnih ljudi, starih od 16 do 59 let, se je namreč zmanjšal z 62,5 odstotka celotnega prebivalstva na 62 odstotkov, delež starih 60 let ali več pa se je povečal z 18,9 odstotka na 19,8 odstotka.

Nazadnje se je število prebivalcev na Kitajskem zmanjšalo v začetku 60. let prejšnjega stoletja, ko se je država borila z najhujšo lakoto v svoji sodobni zgodovini, ki je bila posledica kmetijske politike Mao Zedonga.

Kitajska je leta 2016 odpravila strogo politiko enega otroka, ki so jo zaradi strahu pred prenaseljenostjo uvedli v 80. letih prejšnjega stoletja, leta 2021 pa je parom dovolila, da imajo tri otroke.

Vendar to ni uspelo obrniti demografskega upada v državi, ki se je dolgo zanašala na svojo veliko delovno silo kot gonilo gospodarske rasti.

"Prebivalstvo se bo v prihodnjih letih verjetno zmanjševalo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Zhiwei Zhang iz podjetja Pinpoint Asset Management. Dodal je, da se Kitajska ne more zanašati na prebivalstvo kot gonilo gospodarske rasti, temveč bi morala biti gospodarska rast bolj odvisna od rasti produktivnosti, ki bi jo spodbujale vladne politike.

Stopnja rodnosti na Kitajskem je leta 1992 padla pod nadomestno raven 2,1, leta 2020 pa na 1,3, zaradi česar so različni kraji v državi napovedali politike podpore ali celo subvencije za tiste, ki se odločijo imeti otroke.

Strokovnjaki napovedujejo, da bo sosednja Indija, kjer zdaj živi okoli 1,38 milijarde ljudi, še letos prehitela Kitajsko in postala država z največ prebivalci.

