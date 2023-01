Ljubljana / Od danes še druga ambulanta za bolnike brez osebnega zdravnika

Prednost imajo pacienti, ki so imeli v enoti Rudnik nazadnje izbranega zdravnika in imajo tam svojo zdravstveno dokumentacijo

Potem, ko je v enoti Rudnik Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana včeraj z delovanjem začela prva ambulanta za neopredeljene, se danes odpira še druga. V njej se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v enoti Rudnik nazadnje izbranega zdravnika in imajo tam svojo zdravstveno dokumentacijo, so pri ZD Ljubljana zapisali na spletni strani.

Opredeljevanje pacientov v ambulanti za osebe brez izbranega družinskega zdravnika bo potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav, ob tem poudarjajo v ZD Ljubljana.

Ob ponedeljkih bo ambulanta delovala od 16. do 19. ure, ob torkih od 7. do 13. ure ter od 14. do 18. ure, ob sredah, četrtkih in petkih pa od 7. do 11. ure.

Naročanje na pregled je obvezno, pacienti naj pokličejo na telefonsko številko 01 4202 405 v ordinacijskem času ambulante. Paciente, ki so v enoti Rudnik imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika, pa v zdravstvenem domu naprošajo, da za naročanje na pregled pokličejo na telefonsko številko 01 42 02 400.

Dodatne ambulante za neopredeljene se bodo v januarju odprle tudi v preostalih enotah ZD Ljubljana in tudi v njih se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so v teh enotah ostali brez izbranega osebnega zdravnika. O pričetku odprtja preostalih ambulant in njihovem urniku bodo javnost obveščali sprotno, poudarjajo.

Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v ambulantah za neopredeljene, sprva ne bodo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika: "Ne glede na to pa bomo zdravstveno oskrbo še vedno zagotavljali vsem osebam, ki jo bodo potrebovali, in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran."

Te dni po državi z delovanjem začenjajo prve ambulante za neopredeljene. V ZD Velenje je ambulanta začela delovati ob 8. uri. Beležili so velik interes, v manj kot dveh urah so v njej obravnavali 25 bolnikov. Ambulanto za neopredeljene so popoldne odprli tudi v Mariboru, kjer pa ni bilo veliko ljudi, in v Celju.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je včeraj ob obisku celjske bolnišnice ponovil, da so ambulante za neopredeljene kratkoročna rešitev za pomanjkanje družinskih zdravnikov, trenutno jih po njegovih besedah manjka 300. Število ambulant bodo še prilagajali in dopolnili navodila za njihovo delovanje, je dodal in poudaril, da so nekateri prvi odzivi zelo pozitivni.