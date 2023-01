ZDA / Zaradi strelskih napadov aretirali nekdanjega republikanskega kongresnega kandidata

Policija je aretirala 39-letnega Solomona Peno, ki je obtožen strelskih napadov na demokratske politike

Policija v ameriški državi Nova Mehika je v ponedeljek zvečer aretirala 39-letnega Solomona Peno, ki je obtožen strelskih napadov na demokratske politike, potem ko je na vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata novembra lani izgubil tekmo za sedež v državnem kongresu.

Pena je za svoj poraz proti demokratu Miguelu Garcii v slogu bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa okrivil namišljene volilne prevare.

Šef policije mesta Albuquerque Harold Medina je Peno opisal kot organizatorja politično motivirane zarote, ki je pripeljala do strelskih napadov na hiše štirih demokratskih funkcionarjev.

V strelskih napadih, podobnih tistim, s katerimi mamilarske tolpe napadajo domove svojih nasprotnikov, ni bilo žrtev, vendar pa so trije streli šli skozi spalnico 10-letne hčerke državne senatorke.

Pena je začel takoj po volitvah hoditi naokrog po domovih demokratskih in drugih državnih uradnikov in mahal s papirji, za katere je trdil, da so dokaz o prevarah.

"Takšne vrste ekstremizem je grožnja celotnim ZDA in sedaj je to prišlo še k nam. Ne bomo se pustili in tega ne bomo dovolili," je izjavil župan mesta Albuqerque Tim Keller.

Tim Keller,

župan mesta Albuqerque

Pena je obtožen streljanja v enem od napadov, za druge pa si je najel plačane strelce, ki so jih prav tako aretirali. Ujeli so ga z nadzorom telefonskih klicev, s pomočjo izjav prič in analizo izstreljenih nabojev ter tulcev.

Strelski napadi so se začeli v začetku lanskega decembra in nadaljevali januarja. Republikanska stranka Arizone je sporočila, da bo potrebno Peno najstrožje kaznovati, če se bo njegova krivda potrdila.

Demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin je menil, da gre za posledico Trumpovih laži o predsedniških volitvah 2020, ki jih je izgubil proti demokratu Joeju Bidnu.

Raskin je spomnil, da je odbor za preiskavo napada Trumpovih privržence na kongres 6. januarja 2021 posvaril, da bo zaradi Trumpa začelo pogosteje prihajati do političnega nasilja. Pena je bil med udeleženci napada na kongres.

