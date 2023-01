RTV / Kdo prevzema urednikovanje TV Dnevnika

Valentina Plaskan (levo) bo prevzela urednikovanje TV Dnevnika, osrednje informativne oddaje na nacionalki. Na fotografiji ob Sari Horžen v gledališki predstavi Ženske na robu.

© Sunčan Patrick Stone

Včeraj je generalno vodstvo objavilo sporočilo za javnost, da je RTV pridobila medijske pravice za olimpijske igre do leta 2032. V njem so med drugim navedli: "K uspešnosti ponudbe sta pomembno prispevala angažma in izjemen trud pristojnih na RTV Slovenija."

Izjemen trud pomeni, da so tiho sedeli na sestankih in upali, da se bo EBU (združenju javnih radiotelevizij) uspelo izpogajati za pravice. Mednarodni olimpijski komite skuša seveda dobiti čim več denarja za televizijske pravice (ostali mediji so pri tem še vedno skoraj nepomembni), na strani pa je EBU, kjer imajo glavno besedo največje članice, ki seveda prispevajo največji finančni delež. RTV Slovenija predstavlja v tej pogači zanemarljiv odstotek in tudi popolnim nepoznavalcem je jasno, da našega generalnega vodstva tam ne poznajo, ga ne vprašajo za mnenje niti jih njihovo mnenje ne zanima. RTV bi pravice dobila tudi, če bi na sestanku sedel fikus.

Generalno vodstvo je to kitenje s pavjim perjem izkoristilo predvsem za to, da bi prikrilo svoje kadrovske in finančne mahinacije. Tako smo v InformatIvnem programu včeraj prejeli obvestilo, ki sodi v rubriko "Saj ni res, pa je!".

Medtem ko je odgovorna urednica Jadranka Rebernik spet na bolniški, je vajeti v roke prevzela nekdanja svetovalka v kabinetu druge Janševe vlade Ksenija Koren. Korenova je na mesto urednice Dnevnika, kamor so do sedaj imenovali najbolj izkušene novinarje in urednike, imenovala popolno začetnico Valetino Plaskan.

Urška Bačovnik Janša in Ksenija Koren pred dobrim desetletjem

© Mediaspeed

Plaskanova, ki ima sicer neverjetno podporo predsednika Programskega sveta Petra Gregorčiča, je tako neizkušena, da se tega zaveda tudi Korenova. V dopisu novinarjem tako prosi vse med nami, da ji kolegialno pomagamo pri uvajanju na uredniško mesto. Glede na dosedanje izkušnje s Plaskanovo in njene novinarske "dosežke" ji lahko samo zaželimo hitro in uspešno uvajanje.

**Zapis je bil najprej objavljen na spletnem portalu Tukajsmo.info, na katerem kolektiv RTV SMO javnost obvešča o zaostrenih razmerah na RTV Slovenija in pomenu javnega servisa za demokratično družbo**

PRIKAZ NASPROTNIH DEJSTEV

Sovražnost do novih sodelavk na TV Slovenija je zaskrbljujoča

Kot urednica dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija z zaskrbljenostjo spremljam sovraštvo, šovinizem, ljubosumje, mizoginijo, zaničevanje in podcenjevanje, ki ga nekateri, sodelavci izkazujejo do kolegic in kolegov. V zadnjem času je bila največ nesprejemljive sovražnosti deležna Valentina Plaskan, izkušena novinarka in voditeljica Dnevnika, ki s svojim prestopom na TV Slovenija prinaša tudi upanje, da ustavimo padec gledanosti dnevnoinformativnih oddaj. In ponovno pridobimo gledalce, ki jih obstoječe ekipe sodeč po številkah, s katerimi razpolagajo pristojne službe TV Slovenija, niso več sposobne nagovoriti. Zaradi vsega slabega, česar je bila Valentina s strani sodelavcev v javnem zavodu TV Slovenija žal deležna ob prihodu na voditeljsko mesto, sem ob njenem pogumu, da se kljub slabim izkušnjam izkaže tudi kot urednica Dnevnika, kolege v obvestilu prosila: »Upam, da lahko pri uvajanju računa na kolegialno pomoč vsakega med nami.« Prepričana sem, da lahko spoštljive odnose in poslovno kulturo uvedemo tudi v Javni zavod RTV Slovenija.

mag. Ksenija Koren