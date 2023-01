»Najbolj bo na udaru gradnja stanovanjskih nepremičnin«

Rast gradbeništva v Evropi naj bi se v obdobju 2023-2025 upočasnila

Rast gradbeništva v Evropi se bo v obdobju 2023-2025 upočasnila, kažejo izračuni analitske mreže Euroconstruct. Najbolj bo na udaru gradnja stanovanjskih nepremičnin, medtem ko bo najbolj odporna gradnja gradbenih inženirskih objektov, so danes sporočili iz münchenskega inštituta Ifo, ki je član Euroconstructa.

Po dveh odličnih letih so se obeti za gradnjo stavbnih objektov krepko poslabšali. Gradbena dejavnost naj bi v letih 2023-2024 upadla za tri odstotke, nato pa naj bi se v letu 2025 rahlo zvišala. Za letos pričakujejo dvoodstotni padec obsega novogradenj, kar naj bi bila posledica upočasnitve gospodarske aktivnosti zaradi vojne v Ukrajini.

Za leti 2023 in 2024 napovedujejo tudi zmanjšanje obsega del na obstoječih stavbah, in sicer kot posledico izjemno radodarnih državnih subvencij za prenove v Italiji. "Se bodo pa v večini evropskih držav zaradi nedavnega šoka glede cen energije povečale investicije v obstoječe objekte," je ocenil strokovnjak pri Ifu Ludwig Dorffmeister.

"Se bodo pa v večini evropskih držav zaradi nedavnega šoka glede cen energije povečale investicije v obstoječe objekte."



Ludwig Dorffmeister,

inštitut Ifo

Področje gradbenih inženirskih objektov se bo soočalo z veliko izzivi, je dodal. Nujne investicije v infrastrukturo za dobavo energije, razširitev transportnega omrežja in javni prevoz bodo spodbudile rast tega področja za 2,9 odstotka v letu 2023, za 1,8 odstotka v letu 2024 in 2,2 odstotka v letu 2025. Rast naj bi bila najvišja v Italiji, na Norveškem, Slovaškem in Poljskem, padec naj bi beležila le Finska.

V Nemčiji je pod vedno večjim pritiskom gradnja novih stanovanjskih stavb, pravijo. Glavni razlogi za to so podražitev stanovanjskih posojil, visoka rast gradbenih stroškov in zmanjšanje zveznih subvencij za tovrstno gradnjo, pravi Dorffmeister.

Glede na analizo Ifa v decembru se je obseg naročil, čeprav je še vedno na visoki ravni, znižal peti mesec zapored.