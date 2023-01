Predstavnike nuklearke oprostili krivde za nesrečo

Zaradi krivde strokovne malomarnosti v jedrski nesreči v Fukushimi leta 2011 jim je grozilo do pet let zapora

Višje sodišče v Tokiu je danes potrdilo oprostilno sodbo trem nekdanjim vodilnim delavcem elektropodjetja Tepco, ki upravlja jedrsko elektrarno Fukushima. S tem jih je oprostilo krivde strokovne malomarnosti v jedrski nesreči v Fukushimi leta 2011, zaradi katere jim je grozilo do pet let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev sodišča so naznanili aktivisti, ki podpirajo pregon treh moških, medtem ko sodišče sodbe še ni komentiralo. Moškim je sicer grozilo do pet let zapora, če bi bili spoznani za odgovorne za smrt več kot 40 hospitaliziranih pacientov, ki so jih morali po jedrski nesreči evakuirati.

Vendar je okrožno sodišče v Tokiu že leta 2019 ugotovilo, da niso mogli predvideti obsega cunamija, ki je botroval nesreči, to odločitev pa je danes potrdilo tudi višje sodišče.

Nesreča v Fukushimi je bila najhujša jedrska nesreča po Černobilu leta 1986. Po potresu z magnitudo 9,0, je marca 2011 jedrsko elektrarno Fukushima dosegel močan cunami, zaradi katerega je umrlo približno 18.500 ljudi. Kot vzrok smrti pa pri nikomer ni bila zabeležena jedrska nesreča, zaradi katere je bila potrebna evakuacija in je del okolice postal neprimeren za bivanje.

Sodba je bila v središču pozornosti tudi zaradi ločene civilne tožbe, v katero so bile vpletene iste tri osebe in še en nekdanji vodilni delavec Tepca. Štirim je bilo julija lani naloženo plačilo 101 milijarde dolarjev.

Odvetniki so takrat povedali, da je ta ogromna odškodnina največji znesek, ki je bil naložen v civilni tožbi na Japonskem, čeprav so priznali, da je le simbolen, saj obtoženci tega zneska ne bodo mogli izplačati.

mUBxtTEOiPI

IMVi-XmM-SU