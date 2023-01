Nick Cave / »Pesem, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, je zanič – algoritmi ne čutijo«

Avstralski glasbenik ni navdušen nad aplikacijo ChatGPT

Nick Cave, glasbenik in poet

© Kim Erlandsen, NRK P3 / Flickr

Orodja umetne inteligence so morda sposobna ustvarjati varljive slike, digitalno obdelane videoposnetke in sprejemljive srednješolske eseje, ni pa avstralski glasbenik Nick Cave navdušen nad njihovo sposobnostjo pisanja pesmi. "Ta pesem je zanič," je zapisal o pesmi, ki jo je v njegovem slogu ustvarila aplikacija ChatGPT.

Frontmana skupine The Bad Seeds, čigar večdesetletna kariera temelji na temačnih besedilih in čustvenih odrskih nastopih, je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP oboževalec prosil, naj oceni delo, ustvarjeno v njegovem slogu, z aplikacijo ChatGPT.

Podoba robota podjetja OpenAI se po vsem svetu pojavlja na naslovnicah zaradi svoje sposobnosti ustvarjanja esejev, časopisnih člankov in druge proze. Od začetka delovanja aplikacije ChatGPT novembra lani je glasbeniku na desetine ljudi poslalo sporočila s pesmimi, ustvarjenimi z aplikacijo "v slogu Nicka Cavea".

Tudi Caveov oboževalec, ki je na glasbenikovi spletni strani poimenovan Mark iz Christchurcha na Novi Zelandiji, je aplikaciji naložil, naj ustvari pesem "v slogu Nicka Cavea". Eden od verzov, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, se glasi: "Jaz sem kralj brezna, jaz sem vladar teme / jaz sem tisti, ki se ga bojijo, v sencah, ki jih zaslišijo."

"Pesmi se porodijo iz trpljenja, kar pomeni, da so zasnovane na zapletenem, notranjem človeškem ustvarjalnem boju in, kolikor vem, algoritmi ne čutijo."



Nick Cave,

glasbenik

"Ta pesem je zanič," je v odzivu zapisal Cave in delo ChatGPT označil za "replikacijo kot parodijo". Nadaljeval je s podrobno razpravo o tem, kaj je dobra pesem in kaj ne, pri čemer je proces pisanja opisal kot "dejanje samomora". "Pesmi se porodijo iz trpljenja, kar pomeni, da so zasnovane na zapletenem, notranjem človeškem ustvarjalnem boju in, kolikor vem, algoritmi ne čutijo," je zapisal. Dodal je: "Mark, hvala za pesem, a z vso ljubeznijo in spoštovanjem na svetu, ta pesem je sranje."

Eno vrstico v pesmi, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, pa je izpostavil kot tisto, ki ga je nagovorila. "'V očeh imam peklenski ogenj', pravi pesem 'v slogu Nicka Cavea', in to je nekako res," je zapisal."V očeh imam peklenski ogenj - in to je ChatGPT."

