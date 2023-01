»SDS zavaja z navajanjem popolnoma fiktivne organizacije«

Stranka SDS je po dveletnem vladanju, v katerem si je pridobila upravičeno nezaupanje večine prebivalstva, prišla do zaključka, da lahko podporo za svoje iniciative med širšo javnostjo pridobi edino tako, da poskuša prikriti svojo identiteto

Predsednik stranke SDS Janez Janša

© Luka Dakskobler

Iniciativa Glas ljudstva v javnem pismu opozarj ana lažno simuliranje samostojne civilne družbe s strani političnih strank (atsroturfing). Ob tem so izpostavili Janševo stranko SDS, za katero so zapisali, da je nedavna napoved stavke, ki poziva k udeležebi upokojenk in upokojencev, le korak dlje v zavestno neetično manipulacijo širše javnosti.

Javno pismo iniciative Glas ljudstva spodaj objavljamo v celoti.

Izjava za javnost o zavajanju s strani SDS

Spoštovani, v medijih in na družbenih omrežjih smo v zadnjih dneh zasledili pozive t.i. "Ljudske iniciative Glas upokojencev Slovenije" k protestu upokojenk in upokojencev. V iniciativi Glas ljudstva podpiramo pravico vseh, da svoja stališča izražajo tudi na javnih protestih, vendar se nam zdi ključno opozoriti, da gre v zgornjem primeru za izredno škodljivo zavajanje širše javnosti. Za pobudo in organizacijo protesta ne stoji civilna družba, temveč dolgoletna člana, poslanca in operativca SDS Pavle Rupar in Monika Škrinjar. Pobudo od samega začetka namreč tudi aktivno oglašujejo mediji in medijski portali SDS (Nova24, Demokracija, itd.)

Tovrstno lažno simuliranje samostojne civilne družbe s strani političnih strank ali drugih akterjev je v tujini dobro raziskan fenomen: https://en.wikipedia.org/wiki/Astroturfing. Stranka SDS je po dveletnem vladanju, v katerem si je pridobila upravičeno nezaupanje večine prebivalstva, prišla do zaključka, da lahko podporo za svoje iniciative med širšo javnostjo pridobi edino tako, da poskuša prikriti svojo identiteto. Enako strategijo smo lahko spremljali že pri nabiranju podpisov za trojni referendum, pri katerem so uporabljali izključno plakate brez navedbe stranke, ki so bili tudi sicer vizualno oblikovani tako, da so karseda odstopali od siceršnje tipične rumeno-modre celostne podobe.

Podobno sprenevedanje je bil nastop Anžeta Logarja kot samostojnega kandidata, čeprav je bilo povsem očitno, da je dolgoletni član stranke, predsednik sveta stranke in da je kampanjo vodil s polno podporo stranke in njenih medijev ter ostalih strankarskih mehanizmov.

Trenutna napoved stavke je tako le korak dlje v zavestno neetično manipulacijo širše javnosti.

Ne samo, da stranka SDS poskuša prikriti svojo udeležbo temveč tudi aktivno zavaja z navajanjem popolnoma fiktivne organizacije, ki je namenoma poimenovana tako, da bi zavedla podpornike iniciative Glasu ljudstva (iniciative, ki ima več kot sto zelo kredibilnih članic, organizacij civilne družbe, in več tisoč aktivnih podpornic in podpornikov), kar smo v praksi že opazili.

V civilni iniciativi Glas ljudstva bomo vselej aktivno podprli prizadevanja za zagotavljanje dostojne starosti, višjih pokojnin in kakovostne oskrbe starejših, tudi s protesti, če bo to potrebno. Nikakor pa ne moremo dopustiti, da jih zavajajo ter instrumentalizirajo isti ljudje, ki so v preteklosti veliko prispevali k poslabšanju gmotnega položaja upokojencev in nižanju pokojnin (med drugim je Mojca Škrinjar pod preteklo vlado glasovala proti dvigu minimalne pokojnine).

V kolikor boste o napovedani stavki kakorkoli poročali, se nam zdi nujno, da predstavite izrazito zavajajoče poimenovanje in očitno ponavljajoči se vzorec poskusov zavajanja ter instrumentalizacije javnosti za politične interese SDS.

V času, ko politične stranke pri nas in v tujini preizkušajo meje dovoljenega in gredo preko vseh osnovnih etičnih standardov za doseganje svojih ciljev, ste predvsem novinarji tisti ključni branik, ki lahko s svojo odločno in objektivno držo preprečite, da se dokončno preselimo v post-resničnostni svet, kjer nič ni res in je vse dovoljeno.

Z vljudnimi pozdravi!

Iniciativa Glas ljudstva