Petki za prihodnost / Podnebni protest bo 3. marca

Predstavnica gibanja Petki za prihodnost Pauline Brünger je opozorila, da fosilna goriva povzročajo uničenje

Nemški podnebni aktivisti iz gibanja Petki za prihodnost so pozvali k podnebnim protestom in podnebni stavki 3. marca. Predstavnica gibanja Pauline Brünger je opozorila, da fosilna goriva povzročajo uničenje, kot primer pa navedla napovedano rušenje vasi Lützerath zaradi širjenja bližnjega premogovnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brünger je poudarila, da bodo s protesti in stavko zahtevali uveljavitev ukrepov, ki bodo primerno naslavljali grožnjo podnebnih sprememb.

Pozvala je tudi k radikalnim spremembam na vseh družbenih področjih in doslednemu spoštovanju Pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015, ki je pravno zavezujoč in s katerim so se države podpisnice zavezale k znižanju toplogrednih izpustov.

Policija je sicer protestnike iz vasice Lützerath že pregnala, med pridržanimi protestniki pa je bila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Območje vasi so že ogradili.

Gibanje Petki za prihodnost je v preteklosti že večkrat pozvalo k mednarodnim protestom, med drugim tudi septembra lani, ko je po svetu protestiralo več deset tisoč ljudi.

