Blokada / Trump zahteva vrnitev na Facebook

Odvetniki nekdanjega ameriškega predsednika so poslali pismo Marku Zuckerbergu

Donald Trump bi bil rad povsod

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je preko svojih odvetnikov zahteval, naj ga nemudoma vrnejo na družbeno omrežje Facebook, kjer so mu blokirali račun zaradi napada njegovih privržencev na kongres januarja 2021. Pismo so poslali direktorju starševskega podjetja Meta Marku Zuckerbergu in drugim direktorjem.

Tumpovi pravniki v pismu naznanjajo, da je Trumpovo črtanje s Facebooka dramatično izkrivilo javno razpravo in predstavlja namerno prizadevanje zasebnega podjetja za utišanje Trumpa. Dodali so, da se z vsakim dnem, ko Trumpa ni na Facebooku, utrjuje neprimerno vmešavanje v ameriški politični proces.

Trump na Facebooku sicer niti ni bil toliko prisoten, kot je bil na Twitterju, kjer so mu prav tako zaprli račun zaradi napada njegovih privržencev na kongres.

Novi lastnik Twitterja Elon Musk bi ga rad nazaj, vendar pa se Trump za to še ni odločil, ker želi promovirati lastni družbeni medij Truth Social.

Novi lastnik Twitterja Elon Musk bi ga rad nazaj, vendar pa se Trump za to še ni odločil, ker želi promovirati lastni družbeni medij Truth Social (Omrežje resnice).

Pismo Trumpovih odvetnikov ne omenja razloga, zakaj je bil izključen s Facebooka, navaja pa dejstvo, da ga je Musk povabil na Twitter in bi ga morali zato povabiti tudi na Facebook. Facebook je novembra lani, ko je Trump napovedal novo predsedniško kampanjo, sporočil, da ga ne namerava vrniti na platformo, ker ni spremenil obnašanja.

gxD7OXvOaB0