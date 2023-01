Politika je ženskega spola

Seksizem v slovenskem političnem prostoru

Ženske v politiki so poleg sovražnega govora deležne še posebno vulgarne gnojnice. Onečedeno plakatno mesto na obrobju glavnega mesta.

© Uroš Abram

Lansko leto je po deležu žensk, ki so zasedle različne položaje v politiki, rekordno v slovenski zgodovini. Aprila se je v državni zbor uvrstilo 36 poslank, to je 40 odstotkov poslancev in največji delež poslank do zdaj. Tudi predsednica državnega zbora je ženska, v zdajšnji vladi imamo kar sedem ministric, dobili pa smo še prvo predsednico države. Vse našteto so dokazi, da se delež žensk v slovenski politiki povečuje. To pa ne pomeni, da seksizem in mizoginija izginjata iz nje in iz politične razprave.