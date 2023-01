Zaostritev stavke novinarskih sindikatov RTVS

24. januarja bodo zaostrili dejavnosti v okviru stavke, ki so jo začeli 23. maja lani

Stavka pred RTV Slovenija, 23. maja 2022

© Gašper Lešnik

Novinarski sindikati Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bodo 24. januarja zaostrili dejavnosti v okviru stavke, ki so jo začeli 23. maja lani. "Pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev po sedmih mesecih namreč niso prinesla nobenih rešitev, delodajalec pa je od lanskega avgusta dalje dodatno zaostroval položaj zaposlenih," so zapisali.

Novinarji in ustvarjalci javne televizije in uredništva Multimedijskega centra (MMC) bodo 24. januarja 24 ur stavkali na delovnih mestih in v tem času ne bodo delali, pri čemer bo izjema opravljanje nalog zakonsko določenega minimuma v delovnem procesu, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja. Prav tako bo izjema izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

Novinarji in ustvarjalci radijskih programov pa bodo stavkali tako kot doslej v okviru stavkovnih aktivnosti in bodo na stavkovni dan poročali o stavki ter pomenu avtonomne in neodvisne javne radiotelevizije. Podrobnosti o poteku stavke bodo sporočili v ponedeljek, je zapisalo generalno vodstvo stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS.

Novinarji in ustvarjalci javne televizije in uredništva Multimedijskega centra (MMC) bodo 24. januarja 24 ur stavkali na delovnih mestih in v tem času ne bodo delali, pri čemer bo izjema opravljanje nalog zakonsko določenega minimuma v delovnem procesu, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja. Prav tako bo izjema izpolnjevanje mednarodnih obveznosti.

Delodajalec je po njihovih navedbah od lanskega avgusta dalje dodatno zaostroval položaj zaposlenih z množičnimi grožnjami z disciplinskimi postopki oziroma z izdanimi opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim in stavkajočim delavcem ter poglabljal pritisk na avtonomijo novinarskega dela. Hkrati še vedno krši programske in profesionalne standarde in izvaja program za zmanjševanje števila zaposlenih ne glede na programske zahteve in kadrovske potrebe javne radiotelevizije, so kritični.

V kadrovski politiki v informativnem programu javne televizije zaznavajo znatne nepravilnosti in zaposlovanje glede na to, "koliko je novinar lojalen direktorju Televizije Slovenija Urošu Urbaniji". V organizaciji delovnih urnikov pa prevladuje selekcija v nasprotju s profesionalnimi standardi, so zapisali.

Spomnili so, da so se državljani na novembrskem referendumu izrekli za javno radiotelevizijo, ki naj bo neodvisna in avtonomna. Njihov glas razumejo kot glas podpore svojim prizadevanjem za novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, kar je tudi njihova prva stavkovna zahteva.