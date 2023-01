»Kdo vam laže?« končno v programu TV Slovenija

Jože Možina bo na javni televiziji v oddaji gostil razvpitega direktorja Nova24TV Borisa Tomašiča. Bo slednji tudi plačnikom RTV-prispevka pojasni, kdo nam laže?

Nova24TV na RTV Slovenija: Borisu Tomašiču se je končno izplonila želja; prišel je na nacionalko, kamor ga je povabil Jože Možina

© RTV / Twitter

Dolgo smo čakali na ta triumfalni trenutek: na RTV Slovenija prihaja v goste razvpiti direktor Nova24TV, da tudi plačnikom prispevka pojasni, kdo nam laže. Boris Tomašič bo kot gost intervjuja pri Jožetu Možini poskrbel, da bo tako rekoč freudovski idealni Jaz (Ideal Ich) zasnutja izgleda javne radiotelevizije, povzete po propagandnem trobilu Trstenjakove, končno prišel do svoje besede.

Če imajo politični eksekutorji pred sabo preprost cilj transformacije ugrabljenega servisa, da bo bolj podoben Nova24TV in se po referendumskem debaklu trudijo še na Ustavnem sodišču, bo zdaj priložnost, da preverimo, kakšen učinek predstavlja zlitje enega in drugega. Povedano drugače: po govoricah, da bo dobil na njej še zaposlitev, bosta lahko direktor Janševe televizije in Možina prezentirala moč učinkov medijske propagande ne zgolj v oddaji »Kdo vam laže?«, ampak kar v studiu nacionalke.

Ruši rekorde gledanosti

V počasnem hiranju na obroke je ob dogajanju na RTV nemogoče povedati res kaj novega. Stavkajoči so se ujeli v zanko pasivnosti, kjer v strahu pred sankcijami nočejo več protestirati in radikalizirati svojih dejanj. Biopolitika protestov z lastnimi telesi, kot temu pravim, je povsem zamrla in trenutno vsi upajo, da bo odrešitev prinesla uveljavitev novega zakona, ki je gotovo še nekaj mesecev ne bo, vmes pa novinarski kolektiv upa, da se dosedanja katastrofa ne bi še poglobila, a je pri tem pretežno nemočan.

Možina, ki neugnano prakticira vse možne vidika političnega navijaštva v novinarstvu, ne da bi ga ceh zmogel kakorkoli ustaviti, se je na tviterju pohvalil: »Po Utripu, ki je potolkel vse rekorde gledanosti zanimivih vsebin na TVS še ni konec- posnet je zelo dinamičen intervju z Borisom Tomašičem @NeMaramButlov NUJEN ogled, vprašan je bil vse kar je v zraku, tudi kritične stvari, odgovori pa bodo presenetili… Nedelja 20.55 na TVS1.«

Že pred oddajo lahko zato poslušamo napovedi v superlativih, pričakujemo »zanimivo vsebino«, »dinamičen intervju« in celo, kakšen suspenz, voditeljevo kritičnost, pri čemer je voditelj pozabil predstaviti že pedigre gosta. Kakor da bi ga malce vseeno bilo sram, da bo delal reklamo njegovemu osebnemu in političnemu profilu najbolj sorodni televiziji, na katero sicer glede na svoje novinarske metode najbolj sodi. In ker obstaja kar nekaj možnosti, da bo intervju neuravnotežen in pristranski pri vprašanjih in odgovorih, se splača spomniti, kaj je tako značilno za Tomašičev novinarski slog delovanja.

Ščuvanje k spopadu med državljani

Sogovornika se gotovo ne bosta mogla izogniti gostovemu ščuvanju k oboroženemu spopadu med državljani, ki morda najbolje opiše radikalen desničarski stil njegove agresivne retorike, polne prezira, sovraštva, cinizma, posmeha in žaljivosti. Lanskega junija se je Tomašič na svoji propagandni televiziji zavzemal celo za krvoprelitje in v kontaktu z gledalcem podprl njegovo idejo po oboroženem spopadu med državljani:

Gledalec: »Pozivam vse Slovence, da se pripravijo za boj, za boj, da nazaj dobimo Slovenijo! Tisti, ki imate orožje doma, ne ga predati policiji! Tisti, ki ga nimamo, si ga bomo nabavili. Da se obračunamo. Ker drugega ni. Ker sila zahteva silo. To bi jaz povedal, nič drugega. Hvala lepa.«

Boris Tomašič: »Hvala lepa, ja, glejte. Jaz sem že pred časom rekel: prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli. Bojim se, da bo to res, ker drugače vidite, kaj delajo in nas bodo podjarmili in ni zastonj Cankar pisal, da smo hlapci, če bomo to dovolili.«

Pomenljivo bo tokrat spremljati, kakšno držo do tega dogodka bosta zavzela z Možino. Za policijo in tožilce že vemo, da trenutno ob ovadbi še vedno »procesirata« primer. Agencija AKOS je sicer novembra lani zaradi tega izdala odločbo o umiku oddaje »Kdo vam laže?« v delu, ki spodbuja nasilje in sovraštvo, kar bi lahko tožilstvu bilo v pomoč pri oblikovanju mnenja. Po nekaterih medijskih podatkih naj bi to kazensko ovadbo, podal jo je tudi aktiven državljan Marko Bidovec, celo zavrglo, po drugih pa je primer še vedno v predkazenskem postopku, ker se od policije pričakuje končni akt. Škoda, da slovenske novinarje pregon Tomašiča ne pritegne dovolj, da bi raziskali, kaj od tega je res.

Nove okrepitve

Njegovo škandalozno postopanje sta v parlamentu, sicer precej izsiljeno, nepričakovano obsodila celo poslanca SDS Jelka Godec in Žan Mahnič. Medtem ko RTV Slovenija tone vse globlje, vsebinsko, kadrovsko, moralno, finančno in nenazadnje tudi po rezultatih gledanosti, kar je najbrž eden od glavnih ciljev političnih sponzorjev desanta na javni servis, se vrsta pomagačev na njej daljša. Ob tradicionalnih imenih, kot so Andrej Grah Whatmough, Uroš Urbanija, Peter Gregorčič, Jadranka Rebernik, Ksenija Koren, Martin Nahtigal, Jaka Elikan, Jože Možina, Igor Pirkovič, Vida Petrovčič, Rosvita Pesek, varuhinja Marica Uršič Zupan, ekipi informativnega programa na drugem kanalu in številnih bolj ali sramežljivo kimajočih novinarjih, se je dodatno okrepila z voditeljico Valentino Plaskan.

Kot so poročali v Kolektivu RTV SMO, je Korenova omenjeno ekspresno predlagala na mesto urednice Dnevnika, kjer bo sveža pridobitev lahko laže operativno sledila navodilom tistih, ki so jo tja nastavili, čeprav za to funkcijo nima nobenih izkušenj. V tem smislu je najbrž tudi povabilo direktorju Nova24TV indic radikalizacije razmer na zavodu, odziv na intervju pa bo bržkone še en simptom neprostovoljne indiference, ki se je vzpostavila na drugi strani. Povedano drugače: vsi z zavijajočimi očmi čakajo, da bo prekletstvo minilo, zaposleni, nezadovoljni gledalci in bralci, končno pa tudi vladajoča koalicija, ki res ni storila dovolj, da bi RTV hišo zavarovala ob očitnem desantu Trstenjakove nanjo.

Saj res, prišel je čas, ko je prioriteta drugje, v navideznem reševanju zdravstva skozi reformo, pri kateri se nič od pričakovanega in obljubljenega ne bo spremenilo. No, razen tega, da so zdravniki, sploh ljubitelji privatizacije, nad Golobom in ministrom za zdravje naravnost navdušeni.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**