Violeta Tomić brez cenzure / »Odločila sem se, da spregovorim skozi predstavo«

Nekdanja poslanka Levice je v monodrami Obračun spregovorila o svojem življenju

Violeta Tomić

© Uroš Abram

V Španskih borcih se je odvila premiera monodrame Obračun, ki jo je Violeta Tomić, nekdanja poslanka Levice in igralka, uprizorila ob svojem 60. rojstnem dnevu. "Tako kot mnogi ustvarjalci začutijo potrebo, da bi napisali biografijo, sem jaz začutila potrebo, da spregovorim skozi to predstavo," je zapisala.

Kot je pred nedeljsko premiero zapisala Violeta Tomić, je bila vedno v "središču dogajanja" in je "na lastni koži doživela vse napade na medije, umetnost, svobodo in resnico". "Svojo intimo pa sem vedno skrbno varovala, saj nisem želela privoščljivosti in lažnega sočutja, kajti oboje boli."

Trenutno je gledališče edino, "ki skozi licencio poetico lahko spregovori brez cenzure", je prepričana ustvarjalka, ki opaža, da je "edina gledališka avantgarda ta trenutek iskrena pripoved o sebi". Zato se je tudi sama odločila, da o sebi spregovori skozi predstavo.

"Moji spomini segajo v otroštvo mešanega zakona, trka dveh svetov, femicida, alkoholizma, družinskega nasilja, večne tujskosti in izločenosti, borbe za preživetje, izobrazbo, vero v boljši svet, terapijo skozi umetnost, duhovnost in samooskrbo, aktivizem in soočenje z bolečimi resnicami tega sveta," je zapisala ob napovedi monodrame.

Violeta Tomić

"Po tej predstavi bodo tisti, ki bodo kupili karto, lahko rekli, da so me spoznali. Dajem jim sebe. To je največje darilo, ki ga lahko podarim občinstvu za svoj rojstni dan," je še zapisala in napovedala, da bo v predstavi vse, kar bo povedala, podprto z dokazi in slikovnim ter video materialom.

Pri 100-minutni predstavi, ki bo na ogled še ob kulturnem prazniku 8. februarja in 8. marca, ob dnevu žena, so sodelovali Alan Hranitelj, Vojko Sfiligoj, Dominika Monte, Mikica Stojanović, Taša Egart Tomić in drugi.

Violeta Tomić (1963), ki je bila do lani državnozborska poslanka, je gledališka igralka, TV voditeljica in politična aktivistka. Diplomirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo leta 1985 z vlogo Jacinte v drami Ivana Cankarja Pohujšanje v dolini šentflorjanski v režiji Barbare Hieng, za katero je dobila študentsko Severjevo nagrado. Pozneje je sledilo še več drugih nagrad.

Med drugim je sodelovala z režiserjem Draganom Živadinovom kot članica Gledališča sester Scipion Nasice, med letoma 1987 do 2001 pa je bila zaposlena v Mestnem gledališču ljubljanskem. Med letoma 2003 in 2006 je bila na RTV Slovenija voditeljica kviza Najšibkejši člen. Leta 2004 je ustanovila lastno gledališče - Avtonomno Gledališče Lili Irt.

V politične vode se je vrgla leta 2014, ki je na predčasnih volitvah v državni zbor kandidirala in bila izvoljena za poslanko. Do leta 2022 je bila članica poslanske skupine Združene levice, danes Levice. Poleg predsedovanja odboru za kulturo je sodelovala tudi v drugih komisijah in odborih, med drugim je bila glavna poročevalka pri PSSE za LGBTQ-problematiko. Bila je ena od dveh vodilnih kandidatov Evropske levice na Evropskih volitvah 2019, na evropskih volitvah pa je bila tudi nosilka liste Levice.