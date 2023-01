Anketa / Gibanje Svoboda še vedno z najvišjo podporo

Janševa SDS za Golobovo stranko zaostaja za skoraj deset odstotkov

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob na TV Slovenija

© RTVSLO

Podpora vladi Roberta Goloba je v januarski anketi Mediane za POP TV padla za slabe tri odstotne točke, podpira jo 50,6 odstotka anketirancev. Vladi ob tem nasprotuje 35,5 odstotka vprašanih. Stranka z najvišjo podporo ostaja Gibanje Svoboda, ki bi jo obkrožilo 28,3 odstotka vprašanih. Stranko SDS bi podprlo 20,3 odstotka vprašanih.

Največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda je podpora od decembrske ankete padla za 1,6 odstotne točke, največji opozicijski stranki SDS pa je podpora zrasla za 1,7 odstotne točke. Sledijo SD s 6,1 odstotka podpore (decembra 6,8 odstotka), NSi s 5,5 odstotka (8,5 odstotka) in Levica s 3,7-odstotno podporo (4,9 odstotka).

Obenem pa je podpora vladi Roberta Goloba v januarski anketi padla za slabe tri odstotne točke, podpira jo 50,6 odstotka anketirancev.

Med neparlamentarnimi strankami največ podpore beležijo Piratska stranka (1,9 odstotka), Resnica (1,5 odstotka), SLS (1,5 odstotka), Vesna - Zelena stranka (1,4 odstotka), po en odstotek podpore sta zabeležila SNS in Naša dežela, 0,9 odstotka Naša dežela in Dobra država, Konkretno pa 0,4 odstotka. Katero drugo stranko bi volilo 1,2 odstotka vprašanih, 15,3 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volili (decembra 11 odstotkov), 8,7 odstotka ne bi izbralo nobene stranke, skoraj en odstotek vprašanih pa ni želel odgovoriti na to vprašanje.

Raziskava kaže, da delo vlade podpira dobra polovica oziroma 50,6 odstotka anketirancev, kar je po navedbah POP TV najmanj od lanskih volitev v DZ, nekaj več kot tretjina (35,5 odstotka) ji nasprotuje. Neopredeljenih je bilo 13,9 odstotka. Delo DZ podpira 41,8 odstotka vprašanih, ne podpira ga 39,4 odstotka, neopredeljenih je bilo 18,8 odstotka vprašanih.

Najbolj priljubljeni politiki: Logar, Pirc Musar in Bešič Loredan

Med politiki najvišjo povprečno oceno po novem beleži poslanec SDS Anže Logar, na drugem mestu je predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na tretje mesto je napredoval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, na četrtem pa ostaja premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, poslanec NSi Jernej Vrtovec, gospodarski minister Matjaž Han, zunanja ministrica Tanja Fajon in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je anketo za POP TV opravil med med 16. in 19. januarjem na reprezentativnem vzorcu 715 vprašanih.