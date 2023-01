Šef Bidnovega kabineta zapušča vlado

Ron Klain naj bi se kmalu poslovil od svojega položaja

Šef kabineta vlade predsednika ZDA Joeja Bidna Ron Klain naj bi se kmalu poslovil od svojega položaja, so v nedeljo na podlagi neimenovanih virov iz Bele hiše poročali New York Times in nekateri drugi ameriški mediji. Politico pa je poročal, da bo Klaina zamenjal Jeff Zients.

Po dveh letih Bidnove vlade bi bila to prva menjava visokega položaja na kabinetni ravni. Maja lani se je poslovila tiskovna predstavnica Jen Psaki, ostale menjave, ki jih je bilo doslej zelo malo v primerjavi s prejšnjimi vladami, pa so bile na nižjih ravneh.

Klain je v petek ob drugi obletnici Bidnovega predsedovanja osebju Bele hiše poslal pisno pohvalo za vse, kar so dosegli v dveh letih. Med drugim so skupaj s kongresom potrdili pomoč zaradi pandemije covida-19, zakon o obnovi infrastrukture in zakon o boju proti inflaciji.

Klainovo vodenje Bele hiše je bilo v popolnem nasprotju s tistim, kar so doživljali njegovi predhodniki v času vlade Donalda Trumpa. Ta je imel v štirih letih štiri šefe kabineta.

Po dveh letih Bidnove vlade bi bila to prva menjava visokega položaja na kabinetni ravni.

Klain je dolgoletni sodelavec Bidna, med drugim je bil vodja pravne ekipe odbora za pravosodje v ameriškem senatu, ko je ta odbor vodil Biden.

Leta 2000 je vodil pravno ekipo Ala Gora med ponovnim preštevanjem glasovnic predsedniških volitev na Floridi, v času predsednika Baracka Obame je vodil odgovor na epidemijo ebole, že v Beli hiši Billa Clintona pa je pomagal pri nominaciji danes pokojne vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg.

Zients, ki bi naj Klaina po navedbah Politica zamenjal, pa je v Obamovi vladi delal v svetu za nacionalno varnost ter v uradu za upravo in proračun. V času Bidnove vlade je usklajeval odgovor na pandemijo covida-19.

Zients je bil tudi predmet kritik progresivnega krila demokratske stranke. Organizacija Revolving Door Project ga je obtožila, da je krepko obogatel s pomočjo zdravstvenih podjetij.

Po drugi strani pa mu priznavajo organizacijske sposobnosti, zadostno mero nepristranskosti in pripravljenost na poslušanje argumentov nasprotne strani.

Zientsova izbira bo verjetno razočarala nekatere demokrate, ki so v Klainovem odhodu videli priložnost, da Biden na položaj imenuje žensko ali temnopolto osebo.

hpjZAoFWIr4

mDMXAwhmGSg

gdHg5ubI1SE

VLiZaSYrjz4