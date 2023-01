Vreme / Zaradi snega in vetra izpadi elektrike in zaprtje cest

Večji del države so danes zajele obilnejše padavine, težave povzroča tudi močan veter. Burja in sneženje sta ponekod povzročila izpade elektrike ter podaljšala potovalne čase.

Zaradi z vetrom in snegom povezanih težav so ponekod ostali brez elektrike. Po podatkih Elektra Ljubljana je brez elektrike 766 uporabnikov na območju Trojan in Bele krajine, Elektro Primorska pa poroča o približno 1200 takšnih primerih. Večinoma gre za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra.

Kot so sporočili iz Elektra Primorska, je danes zjutraj zaradi vetra prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih njihovega distribucijskega območja.

Največ snega je minulo noč padlo na Notranjskem in Kočevskem. Na Blokah je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) v zadnjih 12 urah padlo 32, v Velikih Laščah 26 in Kočevju 23 centimetrov snega.

Trenutno je brez električne energije 1200 odjemalcev in 50 transformatorskih postaj na Goriškem, Kanalskem in Postojnskem ter v krajih Ilirska Bistrica in Dekani.

Kot so pojasnili, gre večinoma za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra. Vse ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje. Napake odpravljajo sproti, delo naj bi končali do večera, so dodali.

Številni zdrsi vozil

Po podatkih prometnoinformacijskega centra po večini Slovenije sneži. Sneg se ponekod oprijema cestišč, na Vipavskem ovira promet tudi močna burja, zato so potovalni časi daljši. Prišlo je do številnih zdrsov vozil, zato voznikom svetujejo, da se ne odpravljajo na pot, če to ni nujno potrebno, oziroma da uporabijo javni prevoz.

Primorska avtocesta je še vedno zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaradi burje. Zaradi zdrsa več vozil je bila zaprta tudi med Postojno in Uncem proti Ljubljani, tam je še vedno daljši zastoj.

Avtocesta je bila zaprta tudi v razcepu Nanos iz smeri Vrtojba proti Kopru. Zastoji nastajajo zaradi snežnih razmer na primorski avtocesti še med Gabrkom in Brezovico v obe smeri, pred Uncem proti Kopru je dodatno prišlo do zdrsa vozila, zato je tudi tu daljša kolona vozil.

Vipavska hitra cesta med Nanosom in Selom je zaradi burje zaprta v obe smeri za vsa vozila. Na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava in Ajdovščina-Selo je prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami.

Zastoji so zaradi snežnih razmer prav tako na dolenjski avtocesti od Drnovega proti Ljubljani.

Zaradi zdrsa vozila je zaprta cesta Šentjur-Planina pri Sevnici v Dobju.

Zaradi zimskih razmer iz prometa izločajo tovorna vozila nad 7,5 tone na dolenjski, primorski in štajerski avtocesti, na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Razdrtem ter na južni ljubljanski obvoznici med centrom in počivališčem Barje proti Kozarjam.

Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone velja tudi na cesti Soteska-Črmošnjice-Črnomelj in na cesti Velenje-Slovenj Gradec v Mislinji.

Močan veter in snežni nanosi ovirajo promet na gorenjski avtocesti Lescami in Lipcami. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Čez prelaze Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh so obvezne verige, še navajajo na Prometno informacijskem centru.

Zaostrili opozorilo za burjo na Primorskem

Agencija RS za okolje (Arso) je danes zaostrila vremensko opozorilo za burjo na Primorskem, saj bo ta na izpostavljenih mestih lahko presegala hitrost 140 kilometrov na uro. Popoldne bo burja predvidoma oslabela, se pa proti večeru obetajo velike količine snega na Koroškem, Pohorju in Kozjaku, tudi do pol metra.

"Izdali smo rdečo stopnjo ogroženosti za Primorsko, predvsem za Vipavsko dolino, kjer je burja močnejša. Pričakujemo, da bo močna burja s sunki tudi nad 140 kilometrov na uro pihala še danes dopoldne, popoldne pa bo počasi slabela in bo težav manj," je za STA povedal vremenoslovec Blaž Šter z Arsa.

Po državi se bo čez dan nadaljevalo sneženje, tudi v notranjosti Slovenije bo danes zelo vetrovno. "Mogoče se bo kje sneg mešal z dežjem, saj v višinah doteka malo toplejši zrak," je dejal.

Dodatno opozorilo so na Arsu danes izdali za sneg ponekod na Koroškem ter na Pohorju in Kozjaku ob meji z Avstrijo, kjer lahko do torka zjutraj zapade skupno tudi do 50 centimetrov novega snega. "Kar nekaj snega pričakujemo tudi v višjih delih Gorenjske, v Ljubljanski dolini pa kaže, da bo v glavnem deževalo," je še povedal Šter.

Glede na pričakovano veliko količino novo zapadlega snega se bo po predvidevanjih povečala nevarnost sprožanja snežnih plazov, še posebej v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah.

Minulo noč je največ novega snega zapadlo na Notranjskem, Kočevskem in Dolenjskem. V Novem mestu so namerili več kot 20 centimetrov novega snega, drugod od 10 do 30 centimetrov. "Obenem piha okrepljeni severovzhodni veter, tako da malo višje prinaša sneg in gradi tudi zamete," je povedal Šter.

V torek pričakuje zmanjšanje padavin. "Burja pa bo že danes popoldne tako oslabela, da jutri ne bo povzročala več težav," je povedal.

Močan veter na Goriškem

Močan veter na Goriškem povzroča številne težave. Odkril je več streh, med drugim na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica. Težave imajo tudi v občinah Ajdovščina in Kanal. V regijskem štabu civilne zaščite občane pozivajo, naj zaradi podiranja dreves pazijo na svojo varnost pri gibanju na prostem.

Poklicni gasilci so med drugim posredovali v Kromberku, kjer je veter odkril streho na nakupovalnem centru, v Novi Gorici je odkril streho na Osnovni šoli Milojke Štrukelj, v Solkanu pa na stavbi Goriških vodovodov in bencinskega servisa.

"Burja podira in lomi drevesa, zato opozarjam občane, da pazijo na svojo varnost pri gibanju na prostem."



Samo Kosmač,

poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko

Po besedah poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Sama Kosmača so težave tudi na regionalnih in lokalnih cestah v občini Nova Gorica, kjer je burja podrla več dreves. Posledice odpravljajo gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Nova Gorica ter delavci cestnega in komunalnega podjetja.

"Burja podira in lomi drevesa, zato opozarjam občane, da pazijo na svojo varnost pri gibanju na prostem," je za STA še povedal Kosmač.

Zaradi močnega vetra je v občini Ajdovščina burja podrla nekaj dreves na lokalnih in regionalnih cestah, poškodovala objekt v Batujah, vrgla večje okno s tečajev v Gojačah. Na terenu posledice odpravljajo gasilci Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, PGD Selo ter dežurna služba cestnega podjetja. Zaradi močnega vetra je zaprta hitra cesta Razdrto - Nanos med Selom in razcepom Nanos v obe smeri.

Na območju občine Kanal je močan veter podrl nekaj dreves na regionalni cesti Nova Gorica - Tolmin. Podrta drevesa, ki so ovirala promet, so odstranili delavci cestnega podjetja.