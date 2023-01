Tanja Fajon / »Črna gora lahko resno skrene z evropske poti«

Zunanja ministrica Tanja Fajon pričakuje, da bodo v začetku februarja v Črni gori imenovani manjkajoči ustavni sodniki

© Uroš Abram

Zunanja ministrica Tanja Fajon pričakuje, da bodo v začetku februarja v Črni gori imenovani manjkajoči ustavni sodniki. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da ta država "resno skrene z evropske poti", je Fajon povedala pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov EU v Bruslju. Na njem bo predstavila poročilo o svojih obiskih v Črni gori.

Kot je v izjavi za STA pojasnila slovenska zunanja ministrica, ki je Črno goro v zadnjem mesecu dni obiskala dvakrat, bo v začetku februarja v tej zahodnobalkanski državi potekal že šesti poizkus imenovanja manjkajočih ustavnih sodnikov.

"Če bi ta šesti poizkus spodletel, je velika nevarnost, da Črna gora resno skrene s svoje evropske poti," je Fajon povedala ob prihodu na današnje zasedanje. Ta poizkus je po njenem mnenju ključen za napredek države na poti v EU, saj si je brez ustavnega sodišča težko zamisliti poštene predsedniške volitve, ki so napovedane za marec. Najverjetneje pa bodo Črnogorci odšli tudi na predčasne parlamentarne volitve, je povedala ministrica.

O možnosti ustavitve pristopnih pogajanj s Črno goro ni želela govoriti, saj pričakuje, da bo Črna gora imenovala manjkajoče ustavne sodnike. Povedala je, da so postopki stekli, kandidatov pa je bistveno več kot kadarkoli prej.

"To kaže na zavedanje v Črni gori, da je treba ta korak izpolniti," je dejala ministrica Fajon. Zaustavitve pogajanj si ne želi nihče, zaradi česar tudi pomagajo tej državi, da bi izpeljala te nujne korake, je še povedala.

Fajon se je decembra skupaj z avstrijskim kolegom Alexandrom Schallenbergom v Podgorici mudila v imenu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Vodja slovenske diplomacije pa je državo obiskala tudi sredi tega meseca. Zunanja ministra Slovenije in Avstrije bosta danes kolegom iz drugih članic unije poročala o svojem obisku v Črni gori, ki se je znašla v hudi politični in institucionalni krizi.

O dogajanju v Črni gori in drugih zahodnobalkanskih državah, ki jih je obiskala v zadnjih mesecih, bo ministrica govorila tudi na dvostranskih srečanjih z evropskim komisarjem za širitev Oliverjem Varhelyijem in posebnim odposlancem EU za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslavom Lajčakom.

"Mislim, da oba sogovornika zanima predvsem, kako ocenjujem stanje v regiji," je povedala pred pogovori s komisarjem in posebnim odposlancem. Pričakuje, da bodo govorili o razmerah v Bosni in Hercegovini, ki je decembra dobila status kandidatke za članstvo v EU, za kar si je močno prizadevala tudi Slovenija. Zagotovo pa bodo razpravljali še o razmerah na Kosovu in njegovih odnosih s Srbijo, je še napovedala.

Ob robu zasedanja se bo prav tako sestala z italijanskim kolegom Antoniem Tajanijem, s katerim bosta tudi v luči nedavnega vstopa Hrvaške v schengensko območje govorila o razmerah na slovensko-italijanski meji. Srečanje bo namenjeno tudi pripravam na Tajanijev obisk v Sloveniji, predviden za marec.

Osrednja tema današnjega srečanja zunanjih ministrov EU v Bruslju bo sicer nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Na neformalnem kosilu pa se bodo ministri sestali s palestinskim premierjem Mohamedom Štajehom in zunanjim ministrom Rijadom al Malikijem.