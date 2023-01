Prepoved vzreje nekaterih pasem psov in mačk

Nizozemska vlada želi prepovedati vzrejo in lastništvo nekaterih pasem psov in mačk, ki imajo zaradi svojih telesnih značilnosti hude zdravstvene težave. Med pasme, ki se jim obeta prepoved, spadajo tudi mopsi in mački s povešenimi ušesi. Med drugim naj bi prepovedali tudi objavo njihovih fotografij v oglasih in na družbenih omrežjih.

Nizozemski minister za kmetijstvo Piet Adema je v petek v pismu nizozemskemu parlamentu zapisal, da "nedolžnim živalim grenimo življenje, le ker se nam zdijo ljubke". Ob tem je poudaril, da imajo lastniki dobre namene, vendar se pogosto ne zavedajo morebitnih zdravstvenih težav svojih ljubljenčkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada bo po njegovih besedah pripravila seznam pasem, ki zaradi svojega videza trpijo zaradi hudih zdravstvenih težav, med njimi pa bi lahko bili tudi mopsi in mački s povešenimi ušesi.

Morebitna prepoved bi začela veljati po prehodnem obdobju, pri čemer bi ljudje, ki imajo trenutno enega od teh hišnih ljubljenčkov, tega lahko obdržali.

Nedavne študije so pokazale, da imajo mopsi in drugi psi z izredno kratkimi nosovi, kot so francoski in angleški buldogi, lahko hude zdravstvene težave, zlasti z dihanjem, še navaja AFP.