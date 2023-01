Urška Klakočar Zupančič / »Resnice nikoli ne smemo poniževati s potvarjanjem dejstev«

Predsednica DZ je ob dnevu spomina na žrtve holokavsta poudarila, da se moramo vsi boriti proti sodobnim oblikam antisemitizma in sovraštva

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

Predsednica Državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob dnevu spomina na žrtve holokavsta poudarila, da se moramo vsi boriti proti sodobnim oblikam antisemitizma in sovraštva. Opozorila je, da se sovražni govor, ki preplavlja socialna omrežja in se zažira v spletne razprave, vse bolj širi tudi v političnem diskurzu.

Kot je predsednica DZ opozorila v poslanici ob začetku redne seje DZ, mora zavest, da se je holokavst zgodil, v nas živeti vsak dan. "Naša civilizacijska odgovornost je, da kot posamezniki in družba storimo vse, da se kaj tako okrutnega ne bo zgodilo nikoli več in da bomo kot družba že ob najmanjšem sumu nestrpnosti do pripadnikov drugih nacij, etničnih skupin, drugih religij, drugače mislečih in čutečih, skratka drugačnih v katerem koli pogledu strnili vrste in skupaj stopili na okope za obrambo civilizacijskih vrednost, demokracije, človekovih pravic, človečnosti in znova in znova in neštetokrat ponovili, da nismo pozabili in da nikoli ne bomo," je dejala.

Po njenih besedah je zaskrbljujoče, da se v Evropi znova krepijo pojavi nestrpnosti, diskriminacije in sovražnosti do drugačnih in drugače mislečih. Opozorila je, da se sovražni govor, ki preplavlja socialna omrežja in se zažira v spletne razprave, vse bolj širi tudi v političnem diskurzu. "To nas mora zelo skrbeti. Ko si predstavniki oblasti zlahka in brez sankcioniranja privoščijo zdrs v nedemokratični, antisemitski, diskriminatorni govor, mora biti to za demokratično družbo alarm," je opozorila.

Nedopustni so tudi poskusi reinterpretacije zgodovine in boja proti okupatorju. "Resnice nikoli ne smemo poniževati z zamegljevanjem in potvarjanjem dejstev, saj vse to lahko vodi k nevarnosti ponavljanja krute zgodovine," je še poudarila.

Opozorila je, da se moramo vsi boriti proti sodobnim oblikam antisemitizma in sovraštva. "S pravno državo, z doslednim spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s krepitvijo človečnosti do vseh in vsakogar, do vsega sveta okoli nas," je še dodala. V državnem zboru se po njenih besedah lahko borijo z odgovorno politiko, kritičnimi, na argumentih temelječimi razpravami in izogibanju govora, ki bi vzbujal sovraštvo. "Hkrati pa moramo skupaj ostro, takoj in brezkompromisno ukrepati proti kakršnim koli zametkom in proti kakršni koli pojavni obliki prebujanja pošasti holokavsta in drugih genocidov človeka proti človeku," je povedala v poslanici.

"Naša politična in osebna odgovornost je, da smo nepopustljivi do vsakršnih odklonov od dostojanstvenega odnosa do zgodovine in žrtev holokavsta ter do predsodkov in sovražnosti do drugačnih," je še opozorila predsednica DZ.