»Transmaščobne kisline so strupene kemikalije, ki ubijajo, in ne bi smele biti v hrani«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da je več milijard ljudi še vedno izpostavljenih prekomernim transmaščobam

Več kot pet milijard ljudi je še vedno izpostavljenih prekomernim industrijsko proizvedenim in škodljivim transmaščobnim kislinam v hrani. Egipt, Pakistan in Južna Koreja so med državami, v katerih so zdravstvene težave zaradi te sestavine najhujše, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

V WHO si prizadevajo, da bi te nezdrave sestavine v nekaterih živilih izginile do konca letošnjega leta. "Transmaščobne kisline ne prinašajo nobenih znanih koristi in predstavljajo veliko tveganje za zdravje, zaradi česar imajo zdravstveni sistemi velike stroške," je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nasprotno pa je odprava transmaščobnih kislin stroškovno učinkovita in ima ogromne koristi za zdravje," poudarja Tedros in dodaja, da so transmaščobne kisline "strupene kemikalije, ki ubijajo, in ne bi smele biti v hrani".

Po podatkih WHO transmaščobne kisline vsako leto povzročijo približno pol milijona prezgodnjih smrti zaradi bolezni srca in ožilja. Kot primer dobre prakse so izpostavili Dansko, kjer se je zaradi ukrepov, ki so jih na tem področju sprejeli pred 20 leti, število bolezni srca in ožilja zmanjšalo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Transmaščobne kisline so nenasičene maščobne kisline, ki se lahko pojavljajo v naravnih ali predelanih živilih. Nastajajo pri predelavi hrane s hidrolizo olj za proizvodnjo trdnih maščob, kot je margarina.