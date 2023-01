Haas / »Sramota, če Đoković ne bi smel igrati v ZDA, ker ni cepljen«

Nekdanji nemški teniški igralec in direktor turnirja v Indian Wellsu Tommy Haas je komentiral prepoved igranja srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića v ZDA

Novak Đoković, srbski teniški as, ki je dosegel mednarodno prepoznavnost

© WikiCommons

Direktor teniškega turnirja v Indian Wellsu Tommy Haas je dejal, da bi bila sramota, če srbski zvezdnik Novak Đoković v tem letu zaradi statusa necepljenega proti novemu koronavirusu ne bi smel igrati na ameriških tleh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji nemški teniški igralec se je v Melbournu odzval na novinarska vprašanja o prepovedi igranja Srba vsaj na prvih dveh mastersih sezone v Indian Wellsu in Miamiju.

Ameriške oblasti so namreč do aprila podaljšale prepoved vstopa tujim državljanom v ZDA brez potrdila o cepljenju proti novemu koronavirusu. Zaradi tega je že v letu 2022 Đoković ostal brez nastopov na vseh ameriških turnirjih vključno z OP ZDA v New Yorku.

Haas, direktor neuradno "petega grand slama v sezoni", kot se je oprijel vzdevek turnirju v Indian Wellsu, je izrazil upanje, da bodo ZDA sledile zgledu Avstralije.

Ta je novembra odpravila omejitve glede vstopa tujih državljanov v deželo tam spodaj in tako omogočila Đokoviću naskok na deseto lovoriko v Melbournu. Srb je lani brez nastopa ostal prav zaradi strogih pravil v zvezi s pandemijo novega koronavirusa, oblasti pa so ga zaradi neveljavne zdravniške izjeme izgnale iz države.

"Sredi aprila naj bi oblasti preklicale omejitve za vstop v ZDA necepljenim tujim državljanom. Lepo bi bilo videti, da bi jih morda preklicali že prej in s tem dovolili Đokoviću nastop v Indian Wellsu in Miamiju."



Tommy Haas,

direktor teniškega turnirja v Indian Wellsu

"Sredi aprila naj bi oblasti preklicale omejitve za vstop v ZDA necepljenim tujim državljanom. Lepo bi bilo videti, da bi jih morda preklicali že prej in s tem dovolili Đokoviću nastop v Indian Wellsu in Miamiju," je za televizijsko postajo Channel Nine dejal Haas.

Nekdanja številka dve lestvice ATP in trikratni polfinalist OP Avstralije je kot direktor enega najpomembnejših turnirjev v sezoni nezadovoljen, da tam ne smejo nastopati najboljši igralci na svetu.

"Jasno je, da si Đoković želi igrati, zato bi mu morali dati priložnost. Upam, da ga bomo lahko videli na teh turnirjih. V mojih očeh bi bila sramota, če zaradi tega ne bi smel igrati ali tekmovati na določenih prizoriščih," je še dodal Haas.