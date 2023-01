»To ni več hibridna vojna, ampak skoraj prava«

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da Zahod ni več v hibridni vojni z Rusijo, temveč dejansko v skoraj pravi vojni

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je bil danes ponovno oster do Zahoda. Kot je dejal, Zahod ni več v hibridni vojni z Rusijo, ampak dejansko v pravi vojni. Lavrov je to izrekel med obiskom v Južni Afriki, ki velja za tradicionalno rusko zaveznico na črni celini, s katero si Rusija v luči vojne v Ukrajini prizadeva še okrepiti vezi.

"Ko govorimo o tem, kaj se dogaja v Ukrajini, govorimo o tem, da to ni več hibridna vojna, ampak skoraj prava," je dejal Lavrov na novinarski konferenci z južnoafriško zunanjo ministrico Naledi Pandor v Pretorii, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Ob tem je ponovil obtožbe, da Zahod že dolgo pripravlja vojno proti Rusiji v Ukrajini in poskuša uničiti vse, kar je rusko, od jezika do kulture.

Lavrov je bil kritičen do Zahoda, ki je Ukrajini poslal orožje v milijardni vrednosti. Kot je dejal, je Rusija že večkrat ponovila, da je odprta za mirovne pogovore, a da jih Ukrajina zavrača. Opozoril je, da dlje ko bo konflikt trajal, težje bo doseči rešitev, poroča agencija Reuters.

Južna Afrika, ki je skupaj z Rusijo, Kitajsko, Indijo in Brazilijo del skupine gospodarstev v vzponu (Brics), je do vojne v Ukrajini zavzela nevtralno stališče in se je lani vzdržala glasovanja o resoluciji Združenih narodov o obsodbi konflikta v Ukrajini.

Kljub temu je država ena najpomembnejših zaveznic Rusije v Afriki in ima tradicionalno tesne vezi z Moskvo, tudi zato, ker je takratna Sovjetska zveza podpirala boj proti apartheidu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južna Afrika načrtuje tudi skupne vojaške vaje z rusko in kitajsko mornarico ob pristaniškem mestu Durban v drugi polovici februarja. Pomorske vaje sovpadajo z obletnico začetka ruske agresije proti Ukrajini 24. februarja.

Južnoafriška zunanja ministrica Pandor je sicer danes zavrnila kritike na račun skupnih vojaških vaj rekoč, da gre pri teh vajah "s prijatelji" za "naraven potek odnosov", še poroča Reuters.

Obisk Lavrova v Južni Afriki je del priprav na rusko-afriški vrh, predviden za julij. Od sredine lanskega leta je Lavrov že obiskal Egipt, DR Kongo, Ugando in Etiopijo. Ti obiski po poročanju dpa kažejo tudi na to, da Moskva tekmuje za vpliv v Afriki s Kitajsko in ZDA. Prejšnji teden je namreč novi kitajski zunanji minister Qin Gang opravil prvo potovanje v Afriko, ameriška finančna ministrica Janet Yellen pa se mudi na turneji po Senegalu, Zambiji in Južni Afriki.

