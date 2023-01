Nemčija / Ustanovitev teroristične skupine ter načrtovanje izdaje in ugrabitve ministra

Nemško tožilstvo je pet oseb obtožilo načrtovanja strmoglavljenja vlade

Obtoženi so načrtovali tudi ugrabitev nemškega ministra za zdravje Karla Lauterbacha

© WikiCommons

Nemško tožilstvo je štiri moške in eno žensko obtožilo ustanovitve teroristične skupine in načrtovanja strmoglavljenja vlade ter snovanja ugrabitve ministra za zdravje Karla Lauterbacha, je sporočilo zvezno tožilstvo s sedežem v Karlsruheju. Večina je od spomladi lani v preiskovalnem priporu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Proti peterici so obtožnice vložili 16. januarja, nanašajo pa se na ustanovitev domače teroristične skupine, pripravo izdaje in kršenje zakonov o orožju, je sporočilo zvezno tožilstvo.

Skupino naj bi po navedbah tožilstva ustanovili najkasneje januarja lani z namenom, da z nasiljem v Nemčiji sproži razmere, podobne državljanski vojni, in tako povzroči strmoglavljenje zvezne vlade in parlamentarne demokracije. Njen cilj naj bi bila ponovna vzpostavitev avtoritarnega sistema po vzoru nekdanjega nemškega cesarstva.

Štiri moške, ki so načrtovali napad, so v različnih krajih v Nemčiji aretirali 13. aprila lani. Sredi oktobra lani je tožilstvo odredilo aretacijo upokojenega učitelja na Saškem, ki naj bi imel v skupini nadrejeni položaj.

Med preiskavami po vsej državi so zasegli več kosov strelnega orožja in streliva, gotovino, zlate palice, srebrne kovance in tuje valute.

Ideologijo skupine, v ospredju katere je prepričanje, da sodobna nemška država ni legitimna, je po oceni tožilstva oblikovala obtožena ženska, identificirana kot Elisabeth R. Prepričanja obtoženih se ujemajo z nazori skrajno desnega gibanja Državljani rajha, ki zavrača nemške demokratične institucije in ima vedno več privržencev.

Načrt skupine je vključeval dolgotrajen električni mrk po vsej državi s poškodovanjem ali uničenjem pomembnih objektov za oskrbo z elektriko, nato pa ugrabitev Lauterbacha in po potrebi umor njegovih telesnih stražarjev. Zatem bi v Berlinu sklicali posebno skupščino, ki bi javno odstavila vlado in imenovala novega voditelja, je navedlo tožilstvo.

Eden od obtoženih, Sven B., naj bi vodil ugrabitev Lauterbacha, Thomas O. pa naj bi v okviru načrtov za sprožitev izpadov elektrike raziskoval območja in pridobil zemljevide električne infrastrukture, je navedlo tožilstvo. Moška sta poskušala priskrbeti tudi eksploziv, Thomasa O. pa so aretirali ob prevzemu pušk, pištol in streliva.

Elisabeth R. naj bi bila s še tremi ljudmi zadolžena za novačenje potencialnih članov. "Vztrajala je pri hitri izvedbi načrta in večkrat navedla konkretne datume," je navedlo tožilstvo.

Decembra so razkrili še eno skrajno desno skupino, ki je načrtovala strmoglavljenje vlade. Oblasti te skupine niso povezale s skupino, ki je načrtovala ugrabitev Lauterbacha.

