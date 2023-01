Trumpova fotografija z mafijcem

Suhi Joe in nekdanji ameriški predsednik

Članek v časniku Philadelphia Inquirer

Bivši predsednik ZDA Donald Trump se je v začetku meseca na svojem igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi fotografiral z mafijcem Josephom Merlinom, znanim kot Suhi Joe, poroča ameriški časnik Philadelphia Inquirer, ki je objavil fotografijo.

Kot poudarja časnik, je bil Merlino mafijski vodja iz Philadelphie in Južnega Jerseyja in nasilnež, ki je večkrat pristal v zaporu zaradi izsiljevanja in nezakonitih iger na srečo. Zadnja zaporna kazen se mu je iztekla sredi leta 2020.

Merlino je znan Trumpov podpornik, ni pa jasno, ali je Trump vedel, kdo je Merlino, ko se je fotografiral z njim.

Na to vprašanje ni odgovoril niti Trumpov tiskovni predstavnik. "Predsednik Trump se neštetokrat fotografira z ljudmi. To še ne pomeni, da pozna vsakogar, s komer pride v stik," je dejal za philadelphijski časopis. Merlino se na prošnjo časnika za komentar ni odzval.

Trump je lani napovedal, da se bo leta 2024 ponovno potegoval za položaj ameriškega predsednika, zato fotografija najverjetneje povzroča skrbi njegovim zvestim sodelavcem, ki mu želijo pomagati, da bi znova prišel v Belo hišo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Fotografije s spornimi osebnostmi, kot so mafijci, namreč običajno negativno vplivajo na predsedniške kampanje.

Bivši ameriški predsednik je za precej razburjenja, kritik in zaskrbljenosti poskrbel že novembra lani, ko je na večerji gostil glasbenika Kanyeja Westa, ki se je preimenoval v Yeja, in skrajnega nacionalista Nicka Fuentesa. Trump je tedaj v odzivu na kritike trdil, da ni vedel kdo je Fuentes.

