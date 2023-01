Film Seana Penna o Ukrajini

Premiera dokumentarca na 73. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu

Na 73. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu bo izven tekmovalnega programa premiero doživel dokumentarni film Superpower, ki ga je ameriški igralec in režiser Sean Penn posnel v Kijevu. Na Berlinalu, ki bo potekal od 16. do 26. februarja, bo v ospredju vojna v Ukrajini, v času festivala bo tudi minilo eno leto od ruske invazije na Ukrajino.

2XAKa--ugVo

Med filmi, povezanimi z Ukrajino, po pisanju francoske tiskovne agencije AFP najbolj izstopa prav Pennov film Superpower, ki so ga opisali kot "kroniko filmskega projekta, ki ga je resničnost prisilila, da se spremeni v nekaj manj obvladljivega, a bolj pomembnega".

Po besedah enega od direktorjev festivala Carla Chatriana je bil film posnet v zelo težkih okoliščinah. Penn je konec februarja lani, ko se je začela ruska invazija, v Kijevu snemal dokumentarni film.

Bil je fotografiran na vladni novinarski konferenci v Kijevu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Instagramu objavil videoposnetke svojega srečanja z igralcem. Dvainšestdesetletni Penn je s so-režiserjem Aaronom Kaufmanom dokumentarec posnel za studio Vice Studios.

Sean Penn je konec februarja lani, ko se je začela ruska invazija, v Kijevu snemal dokumentarni film. Med drugim je ukrajinskemu predsedniku podaril svojega oskarja.

Penn je sicer po pisanju AFP s poseganjem v aktualne teme v preteklosti že večkrat sprožil polemike, še zlasti po tem, ko je z mehiško-ameriško igralko Kate del Castillo intervjuval mehiškega narkobarona Joaquina "El Chapa" Guzmana, medtem ko je bil ta na begu.

Leta 2018 naj bi Penn v Turčiji snemal še neobjavljen dokumentarec o umoru savdskega novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu.

Film Superpower bo prikazan v sekciji Berlinale Special.

Kot je še povedal Chatrian, bodo na festivalu v znak solidarnosti poleg del iranskih disidentskih filmskih ustvarjalcev prikazali tudi več dokumentarnih in igranih filmov ukrajinskih režiserjev.

Prav tako bo predstavnikom ukrajinske filmske industrije zagotovljen brezplačen razstavni prostor na Evropski filmski tržnici.

Enajstdnevni filmski festival bo sicer odprla romantična komedija She Came to Me v režiji Rebecce Miller, v kateri so zaigrali zvezdnik serije Igra prestolov Peter Dinklage ter oskarjevki Marisa Tomei in Anne Hathaway.

IwKugNUm_-E

1CjPShtQ9Yc