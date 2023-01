Poplava zahtev po napitninah

Z elektronskim plačevanjem so narasle tudi zahteve po napitninah

Napitnine v restavracijah in pri drugih storitvah so za Američane nekaj povsem običajnega, vendar pa so z elektronskim plačevanjem zahteve po napitninah tako narasle, da to vse bolj moti številne, ki se razburjajo na družbenih medijih.

Doslej je veljalo, da se napitnina denimo pusti strežnemu osebju v restavraciji, ki hrano prinese na mizo, ali natakarjem za barom, ne pa v restavracijah hitre prehrane ali drugih, kjer se hrana ali pijača vzame pri pultu.

Vse več lokalov ima sedaj digitalne naprave za plačevanje s kreditnimi karticami in te naprave samodejno predlagajo napitnine tudi tja do 30 odstotkov za na primer kavo.

Medtem ko so pred razmahom plačevanja s karticami kupci puščali drobiž v kozarcih na pultih, so sedaj pod pritiskom, da pustijo več, ker jim ekran na napravi ponudi zasoljene predloge za napitnino, preden podpišejo račun.

Razširjenost plačevanja napitnin je deloma povzročila tudi pandemija covida-19, ker so ljudje takrat izražali podporo restavracijam in drugim podjetjem z radodarnimi dodatki pri plačilu računa.

Da se za napitnine plačuje vedno več, so potrdili tudi podatki podjetja Square, ki upravlja z digitalnimi načini plačevanja.

Napitnine v restavracijah s polno ponudbo so v tretjem četrtletju leta 2022 v primerjavi z enakim četrtletjem 2021 narasle za 25,3 odstotka, napitnine v restavracijah s hitro prehrano ali pri pultu pa za 16,7 odstotka.

Decembra je podjetje Starbucks uvedlo novo možnost dajanja napitnine pri transakcijah s kreditnimi karticami v svojih lokalih. Od takrat je skoraj polovica vseh transakcij s kreditnimi karticami vključevala napitnino.