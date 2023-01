Premier Golob / »Po osmih mesecih imam končno popolno vlado«

"Sprememba vlade ni personalna, temveč vsebinska, njen namen pa je doseganje novih strateških prebojev in odgovarjanje na strateške izzive našega časa," je poudaril predsednik vlade Robert Golob

Premier Robert Golob med današnjim nastopom v Državnem zboru (DZ)

Premier Robert Golob je na seji DZ, na kateri bodo glasovali o devetih ministrskih kandidatih, kot predvideva reorganizacija vlade, dejal, da ima po osmih mesecih končno popolno vlado. Sprememba vlade ni personalna, temveč vsebinska, njen namen pa je doseganje novih strateških prebojev in odgovarjanje na strateške izzive našega časa, je dodal.

"Po osmih mesecih - niti ne čakanja, ampak borbe, smo prišli do točke, ko lahko zmagovalci na volitvah uveljavijo svojo legitimno pravico do oblikovanja vlade po lastni meri," je v nagovoru poslancem dejal Golob. Ne glede na to, koliko se opozicijske sile trudijo onemogočati, da bi vlada začela delovati, bodo danes končno potrjevali vlado v polni sestavi, je dodal.

Izpostavil je, da bo leto 2023 leto reform, v katerem bodo izpeljali "nujno preobrazbo naše države, modernizacijo, ki je naravnana dolgoročno". Tri nova ministrstva pa bodo po njegovih besedah nosilci treh pomembnih reform.

Ministrstvo za solidarno prihodnost bo moralo pripraviti preobrazbo dolgotrajne oskrbe in stanovanjsko reformo. S slednjo bodo po njegovih besedah uravnavali dotok prepotrebne delovne sile, poskušali zadržati mlade v Sloveniji in znižati stroške bivanja vsem državljanom. Bodoči minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je po Golobovem mnenju človek, ki pozna sistem javne uprave in aktivist, kar pomeni, da razume potrebe manjšin, običajnega človeka in zato razume, zakaj so te reforme tako pomembne.

Z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, ki ga bo vodil sedanji državni sekretar Darjo Felda, namenoma izločajo področje vzgoje, izobraževanja in srednjega šolstva iz ministrstva za visokošolstvo, saj želijo postaviti temelj za šolsko reformo. S slednjo bodo po njegovih besedah po 20 letih osnovno šolstvo približali izzivom sedanjega časa; napredku tehnologije in hitremu razvijanju družbe.

Ministrstvo za podnebje in energijo bo vodil Bojan Kumer, pripraviti pa bo moralo ukrepe, kako se energetska kriza nikoli več ne bo ponovila. "Podnebje in energija ima dva cilja, ki sta na videz nezdružljiva, v resnici pa gresta z roko v roki in to je, da samo z dolgoročnimi brezogljičnimi ukrepi lahko pripeljemo do tega, da bomo imeli dejansko energetske potrebe pokrite, planeta pa ne bomo uničevali in podnebja z njim," je dejal. Reforma bo zajemala področje kmetijstva, industrije, prometa in tudi proizvodne energije. V letošnjem letu bodo po napovedih Goloba pripravili dopolnjen nacionalni energetski in podnebni načrt, reforma pa bo na dolgi rok zaznamovala vse pore naše družbe.

Dosedanja državna sekretarka Alenka Bratušek bo prevzela ministrstvo za infrastrukturo, ki je to funkcijo že opravljala. Golob verjame, da bo učinkovita pri nadzoru in izvedbi velikih investicijskih ciklov "in da bomo tudi na ta račun mogoče privarčevali kakšen evro" ter jih bolj učinkovito izpeljali.

Dve vladni službi sta se prekvalificirali v ministrstvi. To sta ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki ga bo še naprej vodil Aleksander Jevšek, ter ministrstvo za digitalno preobrazbo, na čelu katerega prav tako ostaja Emilija Stojmenova Duh.

Še trije ministri bodo morali znova zapriseči. Šolski minister Igor Papič bo odslej skrbel za ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije. Slednje bo po Golobovih besedah skrbelo za to, da bosta znanost in razvoj dala tudi več konkretnih inovacij, ki se bodo prelile v gospodarske dosežke. Minister za gospodarstvo Matjaž Han bo zaprisegel kot minister za gospodarstvo, turizem in šport, minister za okolje in prostor pa bo zaprisegel kot minister za naravne vire in prostor.

Kandidati za ministre po Golobovih besedah že zdaj opravljajo vse naloge na področjih, za katera bodo imenovani. "Sprememba pred nami ni le personalna, ampak je vsebinska," je poudaril: "V resnici gre za predlog v smeri preobrazbe vlade z namenom doseganja novih, strateških prebojev in odgovarjanja na strateške izzive današnjega časa."