Tanja Fajon / »Vse večje razdrobljenosti in delitve«

Globalni trendi v mednarodni skupnosti ne rišejo optimistične slike prihodnosti, je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Po njeni ocena mora Slovenija kljub omejitvam razmišljati tudi o globalnih vprašanjih

Zunanja ministrica Tanja Fajon je poudarila, da mora slovenska diplomacija kljub majhnosti delovati globalno.

Globalni trendi v mednarodni skupnosti ne rišejo optimistične slike prihodnosti, je danes na posvetu slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Po njeni ocena mora Slovenija kljub omejitvam razmišljati tudi o globalnih vprašanjih, še zlasti v luči kandidature za nestalno članico Varnostnega sveta ZN.

"Globalni trendi ne rišejo optimistične slike prihodnosti. Bolj pripovedujejo zgodbo o vse večji razdrobljenosti in delitvah na svetovnem prizorišču," je zbranim diplomatom dejala Fajon, ki je Ukrajino označila za osrednji varnostno-politični izziv.

Poudarila je, da mora slovenska diplomacija kljub majhnosti delovati globalno. "V zunanji politiki moramo kljub nekaterim omejitvam, kot je recimo naša šibka diplomatska prisotnost zunaj Evrope in ključnih svetovnih prestolnic, razmišljati tudi o globalnih vprašanjih. Imeti moramo širšo sliko, v katero umeščamo regionalna vprašanja in izzive Slovenije," je dejala.

Kandidaturo za članstvo v Varnostnem svetu ZN v letih 2024 in 2025 je označila za "prvo prioriteto v prihajajočih mesecih ter skupen nacionalni projekt".

"Če bomo izvoljeni v Varnostni svet, se bodo Sloveniji odprla mnoga vrata v svetovnih prestolnicah. To nosi s seboj veliko odgovornost, da nalogo speljemo odgovorno in dostojanstveno," je poudarila.

Namen posveta je po besedah ministrice začrtati usmeritve za delo ministrstva, ki se po novem imenuje ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ter dati jasne usmeritve diplomatskim predstavništvom in konzulatom o prioritetah slovenske zunanje politike v prihodnjem obdobju.

Napovedala je posodabljanje strateških dokumentov zunanjega ministrstva, ki morajo po njenih besedah "odsevati našo oceno mednarodne situacije in slovenske zunanjepolitične prioritete".

Na ministrstvu so tako v preteklih mesecih že pripravili novo zunanjepolitično strategijo, ki jo bodo predstavili na posvetu, izboljšali naj bi tudi zakon o zunanjih zadevah.

Fajon je v nagovoru diplomatom med drugim drugim poudarila, da članstvo Slovenije v EU povečuje našo zunanjepolitično težo in daje orientacijo zunanji politiki ter da ni alternative povezovanju znotraj EU. So pa aktualna dogajanja pokazala na nekatere ključne izzive EU za prihodnost, med katerimi je izpostavila potrebo po učinkovitejšem odločanju in večji učinkovitosti unije, zlasti pri skupni zunanji in varnostni politiki.

EU se mora vrniti h konceptu unije vrednot, spoštovanja vladavine prava, demokracije, človekovih pravic, solidarnosti, nediskriminacije in strpnosti do drugačnih in drugače mislečih. Nadaljevati mora politiko širitve kot instrumentom za stabilizacijo razmer v svoji soseščini, je dodala.

Med izzivi je izpostavila tudi okrepitev prizadevanj v boju proti klimatskim spremembam, s čimer je povezan zeleni prehod, ter poglobitev odnosov z državami v Afriki, Indo-Pacifiku, v Zalivu ter Latinski Ameriki in Karibih.

Slovenija je v vojni v Ukrajini jasno na strani tistih, ki spoštujejo mednarodno pravo in ustanovno listino ZN, je dejala ministrica. V času vojne je po njenih besedah naša edina prioriteta, da po svojih močeh prispevamo h končanju vojne. Ko bo mir vzpostavljen, pa bo najpomembneje, da poleg obnove Ukrajine ponovno vzpostavimo dialog z Rusijo in s tem preprečimo nastanek hladne vojne v Evropi. Zavedamo se, da brez Rusije ne bo trajnega miru in stabilnosti na našem kontinentu, je poudarila.

Izpostavila je še, da si Slovenija želi rešiti vsa odprta vprašanja s sosednjimi državami, kar pa ni vedno lahko in hitro. Zunanjepolitična prioriteta je tudi skrb za slovensko gospodarstvo in njegovo internacionalizacijo.

Vodje slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev bo danes nagovoril tudi premier Robert Golob, v četrtek pa še predsednici države in državnega zbora, Nataša Pirc Musar in Urška Klakočar Zupančič. Častni gost posveta je španski minister za zunanje in evropske zadeve Jose Manuel Albares Bueno.