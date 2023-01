Vreme / Na Štajerskem brez elektrike še vedno skoraj tisoč odjemalcev

Zaposleni odpravljajo napake

Po močnem sneženju, ki je zaradi mokrega in težkega snega v minulih dneh povzročilo snegolome in izpade oskrbe z električno energijo, je bilo davi na območju Elektra Celje in Elektra Maribor brez elektrike še vedno skoraj tisoč odjemalcev. Zaposleni odpravljajo napake.

Na območju Elektra Maribor je bilo čez noč brez elektrike še okoli 750 odjemalcev, njihovi zaposleni pa so na terenu in odpravljajo napake, tako da se razmere počasi normalizirajo. Do težav trenutno še prihaja na območju Ruškega in Ribniškega Pohorja ter na območju Kozjaka v naseljih Kapla, Gradišče in Duh, je za STA povedala Karin Zagomilšek iz družbe Elektro Maribor, ki pokriva omrežje na območju večjega dela severovzhodne Slovenije oziroma skoraj petino Slovenije.

Elektro Celje je že odpravilo napake na omrežju na Koroškem, Celjskem in v Zgornji Savinjski dolini, tako da so zdaj vsi odjemalci oskrbljeni z električno energijo. Edino na daljnovodu Dobje, ki se napaja iz razdelilne postaje Planina, je še vedno brez elektrike 194 odjemalcev na območju Distribucijske enote Krško, pa je za STA danes povedala tiskovna predstavnica Elektra Celje Maja Ivančič.

Na Dolenjskem, v Posavju, Zasavju, Prekmurju, ljubljanskem, mariborskem in koroškem območju so imeli gasilci v torek polne roke dela tudi zaradi poplav, vendar so zdaj vse intervencije končane in so zadeve pod nadzorom. Ponekod so se soočali tudi s snegolomom, a so gasilci podrta drevesa razžagali in jih odstranili iz cestišča, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.