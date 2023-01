Rusija / »Če bodo zahodne države Ukrajini dobavile tanke, bodo ti uničeni na bojišču«

Kremelj se je kritično odzval na načrte zahodnih zaveznic, da Ukrajini dobavijo težko orožje, vključno z bojnimi tanki leopard nemške izdelave

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov

Če bodo zahodne države Ukrajini dobavile bojne tanke, bodo ti uničeni na bojišču, so danes opozorili v Kremlju v luči pričakovane uradne odločitve Nemčije, da odobri dobavo tankov leopard Kijevu. Odločitev o dobavi ameriških tankov abrams Ukrajini naj bi danes uradno sporočili tudi v Washingtonu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Tehnološko je to neuspešen načrt. To je precenjevanje potenciala, ki ga bo to dodalo ukrajinski vojski. Ti tanki gorijo kot vsi ostali. So le zelo dragi," je novinarjem danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kremelj se je v preteklih dneh že večkrat kritično odzval na načrte zahodnih zaveznic, da Ukrajini dobavijo težko orožje, vključno z bojnimi tanki leopard nemške izdelave, za katere že dlje časa prosi Kijev.

Oči so danes uprte v Berlin, kjer naj bi nemški kancler Olaf Scholz po pričakovanjih sporočil odločitev glede dobave leopardov Ukrajini. Kot so v torek poročali nemški mediji, naj bi Scholz privolil v dobavo leopardov, vlada pa naj bi tudi drugim državam dala dovoljenje za dobavo teh tankov nemške izdelave Ukrajini.

Po poročanju ameriških medijev so tudi ZDA pripravljene Ukrajini dobaviti svoje bojne tanke abrams. Washington naj bi Kijevu dal na voljo okoli 30 tankov M1 abrams. Mediji so sicer sprva, sklicujoč se na dobro obveščene kroge, poročali, da naj bi dobavili od 30 do 50 tankov. Pričakovati je, da bo ameriška vlada uradno izjavo o dobavi tankov Ukrajini podala danes, poroča agencija dpa.

Po poročanju časnika Washington Post pa bodo verjetno minili meseci, če ne leta, preden bodo tanki abrams dejansko uporabljeni v vojni v Ukrajini. Malo verjetno je namreč, da bodo vozila prispela v Ukrajino spomladi, ko se pričakuje ruska ofenziva ali protiofenziva Ukrajine za ponovno zavzetje območij, ki jih trenutno zasedajo ruske sile.

Tiskovni predstavnik Kremlja Peskov je v današnji izjavi za novinarje sicer dejal, da ne vidi možnosti za diplomatsko rešitev ukrajinskega konflikta. "Lahko preprosto ugotovimo, da možnosti za tlakovanje poti do diplomatske rešitve v tem trenutku niso vidne," je povedal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

Razmere v svetu in še posebej v Evropi je označil kot izjemno zaskrbljujoče in po njegovem ni videti znakov umirjanja "glede na politiko, ki so jo sprejele Severnoatlantsko zavezništvo in oblasti ZDA".

