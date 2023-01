Papež Frančišek / »Biti gej je greh, a ni zločin«

Papež Frančišek je svoje cerkvene kolege pozval, naj bodo strpni do LGBTQ+ populacije, kritiziral je tudi države, ki kriminalizirajo istospolno usmerjenost

Papež Frančišek je v pogovoru za tiskovno agencijo Associated Press (AP) ponovil stališče, da Katoliška cerkev ne sme biti sovražna do istospolno usmerjenih. Dejal je še, da so zakoni v številnih državah, ki kriminalizirajo homoseksualnost, krivični. "Biti homoseksualec ni zločin," je poudaril, a dodal, da je vseeno greh.

Po papeževi oceni se katoliški škofje, ki podpirajo zakone, ki kriminalizirajo ali diskriminirajo LGBTQ+ osebe, motijo. Kot je dejal, bi se morali ti škofje spreobrniti in "uporabiti nežnost, kakršno ima Bog do vsakega od nas".

Kot navaja AP, se Frančišek že nekaj časa zavzema za strpno obravnavo predstavnikov LGBTQ+ skupnosti. Kmalu po začetku svojega pontifikata leta 2013 je na vprašanje o istospolno usmerjenih katoličanih odgovoril z vprašanjem: "Kdo sem jaz, da bi sodil."

Papež je v intervjuju za AP spregovoril tudi o napadih, katerih tarča je bil po nedavni smrti svojega predhodnika Benedikta XVI. Benediktov osebni tajnik Georg Gaenswein je napisal knjigo, iz katere izhaja, da je med pokojnim zaslužnim papežem in Frančiškom prišlo do trenj, med drugim zaradi mehkejšega stališča sedanjega papeža glede moralnih vprašanj, kot je homoseksualnost. "Edino, kar prosim, je, da mi to povedo v obraz, saj tako vsi rastemo, kajne," je dejal glede kritik.

Frančišek je svojega predhodnika še označil za "gentlemana" in poudaril, da je z njegovo smrtjo "izgubil očeta".

