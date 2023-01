Somrak bogov

Še pred nekaj meseci je Elon Musk veljal za največji podjetniški up svoje generacije, zdaj pa mu grozi, da bo s polomijami po prevzemu Twitterja lastnoročno spodkopal svoj sloves. Kaj ostane od genija, ko prevlada norost?

Kip Elona Muska umetnika Sebastiana Errazuriza v galeriji Elizabeth Collective v New Yorku

© Profimedia

Elonu Musku so v komaj petih letih uspeli podvigi, kakršnih drugi podjetniki ne nanizajo v celotni karieri. Pred petimi leti je predstavil prvi električni tovornjak, na mednarodno vesoljsko postajo je poslal astronavte in se s svojo tovarno Tesla, ki vodi na trgu z električnimi avtomobili, za lep čas povzpel na položaj najbogatejšega človeka na svetu. Ustanovil je satiričen medij in ga ukinil, se s satelitskimi sistemi v vojni proti Rusiji postavil na ukrajinsko stran in z odvetniki začel boj proti Twitterju.