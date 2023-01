Kako sploh poseči v kaos?

Na ministrstvu za zdravje nimajo niti osnovnega pregleda nad izjemno številnimi informacijskimi sistemi, ki jih uporabljajo zdravstveni zavodi, ti pa se ne pustijo motiti in naročajo nove rešitve

Robot HosmartAI v mariborskem UKC

Eden temeljnih delov napovedane zdravstvene reforme pod vodstvom ministra Danijela Bešiča Loredana je digitalizacija zdravstva. Tako Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji 2022–2027, ki jo je podpisal minister, obljublja vzpostavitev »podatkovno vodenega, interoperabilnega in zaupanja vrednega ekosistema zdravstvenih informacijskih storitev«, ki naj bi omogočil boljšo obravnavo pacientov in naj bi njim in zdravstvenemu kadru zagotovil preprosto uporabo. A kako bo v praksi sploh mogoče izpeljati prehod iz sedanjega stanja v javnem zdravstvu? Informacijski sistemi, ki so zdaj v rabi v javnih zdravstvenih zavodih, so nastajali popolnoma ločeno in so slabo povezljivi, prodajo, nadgradnjo in vzdrževanje teh sistemov pa obvladuje skupina podjetij, ki se ukvarjajo z informacijskim razvojem. In prav v preteklih mesecih, ko je ministrstvo snovalo rešitve, ko je bilo torej že jasno, da bo poskusilo uvesti enoten sistem, je ta peščica podjetij podpisovala nove večletne pogodbe z zdravstvenimi zavodi.