Rusija / »V Moskvi to razumemo kot neposredno vpletenost v konflikt«

Odločitev zahodnih držav, da Ukrajini dobavijo sodobne bojne tanke, kaže na njihovo neposredno vpletenost v konflikt, je opozoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov

Vladimir Putin, ruski predsednik

© www.kremlin.ru

Odločitev zahodnih držav, da Ukrajini dobavijo sodobne bojne tanke, kaže na njihovo neposredno vpletenost v konflikt, je danes opozoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da se je Ukrajina dolgo časa pripravljala na vojno in da pogovori med državama sedaj niso več mogoči.

"Evropske prestolnice in Washington nenehno dajejo izjave, da pošiljanje različnih vrst orožja, vključno s tanki, nikakor ne pomeni njihove vpletenosti v sovražnosti. S tem se ne strinjamo. V Moskvi to razumemo kot neposredno vpletenost v konflikt in vidimo, da se le ta povečuje," je dejal Peskov.

Ob tem je opozoril, da se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dolgo časa pripravljal na vojno in da pogovori med njim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom niso več mogoči, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

"Vemo, kakšne obljube je Zelenski dal med svojo predsedniško kampanjo. Nikoli ni rešil problema Donbasa, odpovedal se je sporazumom iz Minska, še več, izkazalo se je, da jih nikoli ni nameraval izvajati, saj se je pripravljal na vojno," je še dodal Peskov.

Kremelj se je odzval dan po tem, ko je Nemčija odobrila dobavo tankov leopard Ukrajini in se zavezala, da bo tudi sama dostavila 14 leopardov. Dobavo tankov so napovedale še Poljska, Finska, Španija in Norveška.

ZDA so medtem napovedale dobavo 31 bojnih tankov M1 abrams in poudarile, da gre pri tem za zaščito ukrajinskega ozemlja in ne za grožnjo Rusiji. Zelenski pa je v sredo pozval tudi k dobavi raket dolgega dosega in bojnih letal.