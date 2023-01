Spet vetrnice

Novi projekti in nova nesoglasja

Vetrnica v bližini Senožeč v občini Divača

© Matjaž Tavčar

V Sloveniji imamo le dve veliki vetrni elektrarni, zadnje mesece pa se množijo vloge investitorjev za nove, bilo naj bi jih več kot deset, že odprta sta projekta v Divači in Dravogradu. Pri tem se nakazujejo novi spori, saj so občine in občani projektom nenaklonjeni.