RTV Slovenija / Prepovedani obrazi

Kdo (ne) bo nastopil v promocijskih napovednikih za TV Slovenija?

TV voditelj Saša Krajnc ob koncu informativne oddaje, obkrožen z novinarskimi kolegi

© RTVSLO

Kolektiv RTV SMO, ki javnost obvešča o zaostrenih razmerah na RTV Slovenija in pomenu javnega servisa za demokratično družbo, je v javnem pismu opozoril na selekcijo vodstva RTV pri izboru, kdo od znanih obrazov javne televizije se bo pojavil v promocijskih napovednikih.

Izjavo kolektiva spodaj objavljamo v celoti.

Za generalno vodstvo nekateri TV obrazi prepovedani

Prenosi športnih dogodkov so zagotovo med najbolj priljubljenimi in gledanimi vsebinami naše televizije, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki se bo čez slab mesec odvilo v Planici, pri tem ne bo izjema. Da bi k ogledu pritegnili kar največ gledalcev, so se v službi za napovednike televizijskih vsebin domislili promocijskih napovednikov, v katerih prepoznavni obrazi TV Slovenija športne navdušence vabijo v Planico in k spremljanju prenosov tekem na 2. programu televizije. A očitno niso pomislili, da je za generalno vodstvo večina izkušenih, prepoznavnih, verodostojnih, dolgoletnih obrazov Informativnega programa TV Slovenija po novem – prepovedanih.

Med povabljenimi za snemanje napovednikov so bili tudi Saša Krajnc, Igor E. Bergant in Seku M. Conde. V dneh do prvenstva pa boste njihova povabila gledalcem zaman čakali na televizijskih zaslonih.

Med povabljenimi za snemanje napovednikov so bili tudi Saša Krajnc, Igor E. Bergant in Seku M. Conde. V dneh do prvenstva pa boste njihova povabila gledalcem zaman čakali na televizijskih zaslonih. Vodstvo televizije s TV(it) direktorjem na čelu Urošem Urbanijo je njihovo predvajanje namreč prepovedalo in službi za napovednike naložilo, da naj namesto njih raje posname “zagotovo bolj prepoznavna obraza RTV Slovenije” Luko Svetino in Valentino Plaskan, ki sta na televiziji nekaj mesecev in rada pripovedujeta v javnosti, kako da je grozno na televiziji. Le strinjamo se lahko, da je podoba informativnih oddaj čedalje bolj klavrna, a to “naših”, ki pridno cepljajo za Urbanijo, ne moti.

Vse bolj očitno je, da skuša generalno vodstvo v zadnjih izdihljajih ustvariti podobo televizije po svoji meri in kar se da omejiti prisotnost tudi Saše Krajnca in Igorja E. Berganta na televizijskih zaslonih. Seku M. Conde pa se na ekranu ne sme pojaviti niti za deset sekund.

Kolektiv RTV SMO

**Javno pismo je bilo najprej objavljeno na spletni strani Tukajsmo.info, ki javnost obvešča o zaostrenih razmerah na RTV Slovenija in pomenu javnega servisa za demokratično družbo**