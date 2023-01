V Ljubljani priprli ruska vohuna

Osumljencema grozi skupaj do osem let zapora, operacij pa naj ne bi izvajala zgolj v Sloveniji, temveč tudi v tujini

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je odkrila in v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) priprla dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo, so poročanje časnika Delo in spletnega portal Siol za STA potrdili na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Ruska agenta so prijeli v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom.

Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so potrdili informacijo, da so na podlagi naznanila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) začeli predkazenski postopek in v začetku decembra lani na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča vložili zahtevo za preiskavo zoper dve privedeni fizični osebi zaradi kaznivega dejanja vohunstva.

Za oba obdolžena, ki jima je bila 5. decembra 2022 odvzeta prostost, je sodišče odredilo pripor, so pojasnili na tožilstvu.

Medtem ko sta obdolžena v priporu, je zoper njiju s sklepom sodišča pravnomočno uvedena preiskava zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine po drugem odstavku 253. člena kazenskega zakonika.

Osumljencema za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine grozi skupaj do osem let zapora.

Ruska agenta sta imela najeto pisarno v poslovni stavbi Lesnine na Parmovi ulici v Ljubljani. Podjetje, ki jima je služilo kot krinka za delovanje v Sloveniji, naj bi se formalno ukvarjalo s trgovanjem z nepremičninami in starinami.

Ker je zadeva na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, označena z določeno stopnjo tajnosti, na tožilstvu več informacij ne morejo posredovati. So pa za STA dodali, da v preteklosti še niso obravnavali nikogar zaradi kaznivega dejanja vohunstva.

Tudi na Sovi poudarjajo, da so podatki, ki jih agencija pridobi v okviru izvajanja nalog iz 2. člena zakona o Sovi, tajni in jih agencija zato ne posreduje v javnost in javno ne komentira, so sporočili za STA.

Skladno z omenjeno zakonsko določbo Sova pridobiva in vrednoti podatke ter posreduje informacije o delovanju in aktivnostih tujih obveščevalnih služb oziroma njihovih pripadnikov na območju Slovenije, ki so usmerjeni zoper našo državo ter s svojo aktivnostjo ogrožajo ali bi lahko ogrozili nacionalno varnost in interese Slovenije.

Ob tem so še pojasnili, da skladno z resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Sova redno obvešča o obveščevalni dejavnosti tujih akterjev tudi nosilce nacionalnovarnostnega sistema, pri tem pa tesno sodeluje s slovenskimi varnostnimi organi kot tudi organi in službami EU in Nata.

Obe aretirani osebi sta po poročanju medijev sicer imeli državljanstvi in potne liste tretjih držav in se nista predstavljali kot ruska državljana. Po poročanju Dela je imel vsaj eden od njiju argentinsko državljanstvo.

Kot poroča Siol, naj bi glede na neuradne informacije odkrita celica vohunov iz Ljubljane izvajala operacije ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Operacija naj bi potekala v sodelovanju s tujimi obveščevalnimi službami.

