Johnson / »Putin mi je grozil z raketnim napadom«

Grožnjo naj bi izrekel po tem, ko mu je Johnson dejal, da bi vojna v Ukrajini pomenila "popolno katastrofo"

Boris Johnson naj bi po lastnih besedah Putina opozoril, da bi napad na Ukrajino sprožil zahodne sankcije proti Rusiji in povečanje Natovih sil na ruskih mejah.

© Andrew Parsons / No10 Downing St / Flickr

Nekdanji britanski premier Boris Johnson je izjavil, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin v "nenavadnem" telefonskem pogovoru tik pred napadom Rusije na Ukrajino zagrozil z raketnim napadom. Grožnjo naj bi izrekel po tem, ko mu je Johnson dejal, da bi vojna v Ukrajini pomenila "popolno katastrofo", poroča britanski BBC. V Kremlju so njegove navedbe označili za laž.

Podrobnosti telefonskega pogovora med britanskim premierjem in ruskim predsednikom razkriva v BBC-jev dokumentarni film Putin vs the West (Putin proti Zahodu), ki govori o Putinovih stikih s svetovnimi voditelji in ki ga bodo na BBC 2 predvajali danes.

Johnson naj bi po lastnih besedah Putina opozoril, da bi napad na Ukrajino sprožil zahodne sankcije proti Rusiji in povečanje Natovih sil na ruskih mejah. Rusijo naj bi Johnson od napada želel odvrniti tudi z zagotovili, da se Ukrajina "v bližnji prihodnosti" ne bo pridružila zvezi Nato.

"V nekem trenutku mi je zagrozil in rekel: 'Boris, nočem te prizadeti, vendar bi z raketo potreboval le minuto' ali nekaj podobnega," je dejal Johnson, a dodal, da glede na Putinov sproščen ton meni, da se je ruski predsednik "samo igral z mojimi poskusi, da bi ga pripravil do pogajanj", navaja BBC.

Omenjeni dokumentarni film med drugim razkriva tudi, da je na začetku ruske invazije na Ukrajino 24. februarja lani ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poklical Johnsona.

"Zelenski je bil zelo, zelo miren," se v filmu spominja Johnson in dodaja, da je ukrajinskemu predsedniku ponudil pomoč pri evakuaciji na varno. "Te ponudbe ni sprejel. Junaško je ostal na svojem mestu," je poudaril Johnson.

Na Johnsonove izjave so se danes že odzvali v Kremlju, kjer so obtožbe označili za laž. "To, kar je dejal gospod Johnson, ni res. Natančneje, to je laž. (...) Nobenih raketnih groženj ni bilo," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

KQqTHDDK5-c