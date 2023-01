Scholz / »Nemčija ne bo poslala bojih letal Ukrajini«

Potem ko je Nemčija minuli teden odobrila dobavo težkih bojnih tankov Ukrajini, je Zelenski Berlin pozval, naj Kijevu pošlje tudi bojna letala in rakete dolgega dosega

Nemčija ne bo dovolila, da bi se vojna v Ukrajini razplamtela v konflikt med Rusijo in Natom, je v nedeljo zvečer med obiskom v Čilu dejal nemški kancler Olaf Scholz in zatrdil, da Nemčija Ukrajini ne bo poslala bojnih letal, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Prispevali smo k temu, da se konflikt ne bi zaostril, saj bi to imelo resne posledice za ves svet, na primer vodilo bi v vojno med Rusijo in državami Nata (...) Prizadevali smo si, doslej nam je uspelo in tako bo tudi v prihodnje," je dejal Scholz.

"Nobena država ne podpira Ukrajine bolj kot Nemčija," je poudaril nemški kancler in spomnil, da je Nemčija "tako kot druge države podpirala Ukrajino s finančno, humanitarno in vojaško pomočjo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Gre za podporo Ukrajini, za resno razpravo, da bi sprejeli odločitve, ki jih je treba sprejeti, in to ne sme biti vojna za to, kdo bo poslal največ orožja:"



Olaf Scholz,

nemški kancler

Potem ko je Nemčija minuli teden odobrila dobavo težkih bojnih tankov leopard 2 Ukrajini, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Berlin pozval, naj Kijevu pošlje tudi bojna letala in rakete dolgega dosega. Razprava o tem je po besedah Scholza veliko prezgodnja.

"Nenavadno je, da se ta razprava odvija," je dejal na novinarski konferenci v čilski prestolnici Santiago de Chile in dodal, da se mora razprava o tako pomembnem vprašanju, kot je dobava orožja, osredotočiti na racionalne razloge, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Minuli teden so britanski mediji poročali, da dobave bojnih letal Ukrajini ne izključuje Francija. Med obiskom v Londonu je predsednik odbora za obrambo francoskega parlamenta Thomas Gassilloud dejal, da mora Pariz "pustiti odprta vsa vrata" in da bo več znanega v prihodnjih tednih.

