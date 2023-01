Ukrajina / »Ruski denar, ki kupuje olimpijsko hinavščino, očitno nima vonja po ukrajinski krvi«

Pomočnik ukrajinskega predsednika je Mednarodni olimpijski komite obtožil, da je »promotor vojne, umorov in uničenja«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski lani v Kijevi z ukrajinskimi olimpijskimi plavalkami

© www.president.gov.ua

Pomočnik ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je danes na družbenem omrežju Twitter označil Mednarodni olimpijski komite (Mok) za "promotorja vojne". Ukrajinske oblasti so se zelo ostro odzvale na napovedi Moka o vrnitvi ruskih in beloruskih športnikov na olimpijske igre v Parizu leta 2024.

"Mok je promotor vojne, umorov in uničenja. Mok z veseljem gleda Rusijo, kako uničuje Ukrajino, nato pa Rusiji ponudi platformo za promocijo genocida in spodbuja nadaljnje poboje. Očitno ruski denar, ki kupuje olimpijsko hinavščino, nima vonja po ukrajinski krvi," je Podoljak zapisal na Twitterju, kot ga navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Že konec minulega tedna je možnost vrnitve ruskih in beloruskih športnikov na olimpijska prizorišča ostro kritiziral ukrajinski minister za šport Vadim Gutsait, ki je obvestil Mok, da bodo v Ukrajini bojkotirali igre v Parizu, če bo krovna mednarodna športna organizacija dovolila nastope ruskim in beloruskim tekmovalcem.

Nedavno je Mok po posvetovanju z mednarodnimi in nacionalnimi zvezami ter s predstavniki športnikov odločil, da bo preiskal načine, kako bi ruske in beloruske športnike kljub vojni v Ukrajini vrnil na OI 2024.

"Vabim gospoda Bacha v Bahmut, da bo sam videl, da nevtralnost ne obstaja. Kakršnakoli nevtralna obeležja ruskih športnikov so zaznamovana s krvjo."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Strogi pogoji za udeležbo Rusov in Belorusov vključujejo spoštovanje olimpijske listine in sankcij, kot so prepoved prikazovanja zastave, predvajanja himne, barv ali katerih koli drugih ruskih in beloruskih simbolov na športnih prireditvah. Mok se je pri tem skliceval na to, da nobenemu športniku ne bi smeli preprečiti tekmovanja zgolj zaradi njegovega potnega lista.

Na najnovejše napovedi se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Povabil je predsednika Moka Thomasa Bacha, naj obišče ukrajinsko mesto Bahmut, kjer trenutno divjajo hudi spopadi.

"Vabim gospoda Bacha v Bahmut, da bo sam videl, da nevtralnost ne obstaja. Kakršnakoli nevtralna obeležja ruskih športnikov so zaznamovana s krvjo," je dejal Zelenski.

Obenem je izrazil razočaranje, ker prvi mož Moka v nobenem od njunih pogovorov ni pojasnil, kako bo ločil šport in vojno propagando, če se bodo ruski športniki res vrnili na tekmovanja.

7v_Wp24E6vQ

Jv5FlGazxL8

TPvGrCafwec