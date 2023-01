Dobrodelnež / Pahor prodaja avto

Nekdanji predsednik republike prodaja svojo znamenito katro

Borut Pahor in njegova katra

© Instagram / osebni arhiv Boruta Pahorja

Bivši predsednik republike Borut Pahor bo za dobrodelen namen prodal svoj starodoben avtomobil Renault 4, letnik 1991, tako imenovano katro. Ponudbe bodo zbirali med 1. in 15. februarjem, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti otroškemu raku. Kupnino od prodaje bo Pahor v celoti namenil Inštitutu zlata pentljica, je objavil na družbenih omrežjih.

Ponudbe bo nekdanji predsednik, ki se je decembra lani po dveh petletnih mandatih na čelu države poslovil s te funkcije, sprejemal na elektronski naslov borut.pahor@up-rs.si. Od srede do zaključka zbiranja ponudb pa bodo vsak dan ob 17. uri objavili do takrat najvišjo podano ponudbo, glede na željo ponudnika bodisi z imenom bodisi anonimno.

Izkupiček prodaje bo Pahor v celoti namenil Inštitutu zlata pentljica, otroci z rakom, ki z organizacijo različnih dogodkov širi zavest o raku pri otrocih, opozarja na težave, s katerimi se otroci med zdravljenjem in po njem srečujejo, in išče načine, kako te težave premagati ali odpraviti.

Pahor je sicer lani ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku ustanoviteljem omenjenega inštituta, Junakom 3. nadstropja, podelil tudi jabolko navdiha za ozaveščanje o raku pri otrocih in mladostnikih. Junaki 3. nadstropja so otroci, ki se ali so se zdravili v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani, na oddelku, kjer se zdravijo otroci, oboleli z rakom.