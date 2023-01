Tanja Fajon / »Pridržana tuja državljana sta pripadnika ruske obveščevalne službe«

Ministrica za zunanje zadeve je potrdila, da sta v Sloveniji aretirana vohuna pripadnika ruske obveščevalne službe

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve RS

© Uroš Abram

Tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo, sta pripadnika ruske obveščevalne službe, je danes za RTV Slovenija potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ob tem je tudi ponovila, da ruskega veleposlanika v Sloveniji za zdaj še ni povabila na zagovor na zunanje ministrstvo.

"Dva tuja državljana sta bila aretirana že decembra. Osumljena sta delovanja proti nacionalnim interesom Republike Slovenije in sta pripadnika ruske obveščevalne službe," je dejala zunanja ministrica.

Na tožilstvu so v ponedeljek potrdili, da je Nacionalni preiskovalni urad na podlagi podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) decembra lani pridržal dva tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Agenta so prijeli v pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani. Sodišče je zanju odredilo pripor, grozi pa jima do osem let zapora.

Tanja Fajon,

ministrica za zunanje zadeve RS

Medtem ko sta vohuna v priporu, je zoper njiju s sklepom sodišča pravnomočno uvedena preiskava zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine po drugem odstavku 253. člena kazenskega zakonika.

Moški in ženska osumljena vohunjenja naj bi bila sicer v partnerski zvezi, imata dva otoka, ki obiskujeta ljubljansko osnovno šolo, in argentinsko državljanstvo. Predstavljala naj bi se z imenoma Maria Rosa Mayer Munos in Ludwig Gisch.