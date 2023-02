Biden / »To je eden največjih in najbolj pomembnih projektov v državi«

Železniški predor pod reko Hudson

© Mark DiOrio / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek v New Yorku predstavil projekt novega železniškega predora pod reko Hudson med New Yorkom in New Jerseyjem. Del sredstev zanj, 292 milijonov dolarjev, bodo zagotovili iz 1,2 milijarde dolarjev vrednega zakona o obnovi ameriške infrastrukture iz leta 2021, ki je eden od dosežkov prvih dveh let Bidnove vlade.

Demokratski predsednik se je v New York odpravil po ponedeljkovem postanku v Baltimoru, kjer je obljubil, da bo poraba proračunskih sredstev za infrastrukturo spodbudila gospodarsko rast in ustvarila nova delovna mesta.

Projekt vključuje obnovo predora iz leta 1910 in začetek gradnje drugega predora, s čimer naj bi izboljšali povezave med obema bregovoma reke Hudson. Po predoru iz leta 1910 se pod reko med New Jerseyjem in Manhattnom ob delavnikih prevaža približno 200.000 potnikov dnevno.

Biden je v New Yorku izpostavil, da je njegova vlada zagnala projekt, ki je med mandatom njegovega predhodnika Donalda Trumpa zamrl. Večletni projekt posodobitve reke Hudson se je začel leta 2013, vendar je zastal, ker se je Trump sprl z vodjo demokratske večine v senatu Chuckom Schumerjem glede financiranja. Po izračunih bi lahko projekt skupaj stal približno 16 milijard dolarjev.

"To je eden največjih in najbolj pomembnih projektov v državi," je dejal Biden.

Med drugimi projekti, ki bodo prejeli zvezna proračunska sredstva, so most Brent Spence, ki povezuje Kentucky in Ohio, pa tudi nadomestni most čez reko Calcasieu v Louisiani, primestna železnica v Illinoisu, most čez reko Aligator v Severni Karolini, načrt za tranzit in avtoceste v Kaliforniji ter ceste v Oklahomi, Pensilvaniji in Misisipiju.

