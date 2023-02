Rusija / »Dobava raket dolgega dosega Ukrajini ne bo spremenila naših vojaških ciljev«

Obenem pa Rusija priznava, da bo dobava raket dolgega dosega zahtevala več napora na strani ruskih sil in da bo še dodatno zaostrila spopade v Ukrajini

Morebitna dobava raket dolgega dosega Ukrajini ne bo spremenila vojaških ciljev Rusije, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Priznal pa je, da bo njihova dobava zahtevala več napora na strani ruskih sil in da bo še dodatno zaostrila spopade v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemčija, ZDA, Velika Britanija in nekatere druge države so pretekli teden Ukrajini obljubile dobavo bojnih tankov, za katere so v Kijevu dolgo prosili. Kmalu zatem pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahodne zaveznice zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala.

"To je neposredna usmeritev h krepitvi napetosti in stopnjevanju spopadov. Od nas bo zahtevalo več napora, vendar pa ne bo spremenilo poteka dogodkov na terenu," je povedal Peskov in se tako odzval na vprašanja novinarjev o morebitni dobavi raket dolgega dosega Ukrajini.

Dimitrij Peskov,

tiskovni predstavnik Kremlja

Novinarji so se sicer sklicevali na nepotrjena poročila, ki navajajo, da namerava Washington Ukrajini podariti rakete z dosegom do 150 kilometrov.

Peskov je medtem še dodal, da Rusija ne razmišlja o novih pogovorih med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in ameriškim predsednikom Joejem Bidnom.

Ukrajinske zaveznice trenutno niso pripravljene Kijevu dobaviti raket dolgega dosega in bojnih letal, saj jih skrbi, da bi jih ukrajinske sile lahko uporabile v napadih na cilje v Rusiji, kar pa bi konflikt še dodatno zaostrilo.

