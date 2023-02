Rusko sporočilo državam, ki dobavljajo orožje Ukrajini

"To orožje obravnavali kot legitimno tarčo ruskih oboroženih sil," je poudarila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova

Ruske oblasti so posvarile Izrael pred dobavo orožja Ukrajini in se s tem odzvale na nedavno izjavo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je dejal, da premišljuje o dobavi vojaške pomoči Kijevu. Netanjaju je tudi dejal, da je Izrael odprt za posredovanje med Ukrajino in Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vse države, ki dobavljajo orožje Ukrajini, morajo razumeti, da bomo to orožje obravnavali kot legitimno tarčo ruskih oboroženih sil," je novinarjem dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

"Vsi poskusi - uresničeni ali zgolj napovedani - za dobavo orožja bodo vodili v stopnjevanje te krize in tega bi se morali zavedati vsi," je še dodala.

"Vsi poskusi - uresničeni ali zgolj napovedani - za dobavo orožja bodo vodili v stopnjevanje te krize in tega bi se morali zavedati vsi."



Marija Zaharova,

tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva

Od začetka ruske invazije na Ukrajino je Izrael ravnal previdno in si v konfliktu prizadeval ohraniti nevtralnost. Izraelske oblasti so večkrat izjavile, da imajo posebne vezi z obema državama, saj v Izraelu živi več kot milijon državljanov iz nekdanje Sovjetske zveze.

Do izjave Netanjahuja o morebitni vojaški pomoči Izraela prihaja, potem ko so Nemčija, ZDA, Velika Britanija in nekatere druge države prejšnji teden Ukrajini obljubile dobavo bojnih tankov.

Kmalu zatem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahodne zaveznice zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala. Kremelj pa je odločitev Zahoda o dobavi tankov že obsodil in dodal, da le ta kaže na njihovo neposredno vpletenost v konflikt.