Trumpovi papirji in podatki o jedrskih zmogljivostih držav zaveznic

IZJAVA DNEVA

"Če so se med Trumpovimi papirji resnično znašli tudi podatki o jedrskih zmogljivostih zaveznic, se obrvi neimenovanih ameriških prijateljic, kot bi jih opredelil Joe Biden, upravičeno dvigajo. Ne da bi sicer Američane to posebej vznemirjalo. Posebni preiskovalni odbor, ki je v kongresu nakopičil svoje skladovnice dokazov, kako stežka se je Donald Trump poslavljal od Bele hiše, bi komajda lahko bil izčrpnejši. A nekdanjega predsednika to ne moti v vztrajanju pri svojih nedokazanih trditvah, ki so v mnogočem paralizirale ameriško politično prizorišče. Pa ne le njega, kar naenkrat to ne moti niti nadvaruhov resnice, kot sta Elon Musk in Mark Zuckerberg."

"Po dveh letih bajanja javnosti in manipuliranja s stranko, katere član nikoli ni bil, a na katere listi je svojčas zmagal in izgubil, se Donald Trump lahko vrne na Twitter in Meto. Republikanci pa tipajo med egotripi svojih vidnih predstavnikov, ki ponoči močijo postelje, ker divje sanjajo bodisi o predsedniški kandidaturi bodisi o vodenju predstavniškega doma. Da je končno sedel v tako zaželeni naslanjač, je bil Kevin McCarthy s popuščanjem radikalcem iz lastnih vrst pripravljen temu istemu naslanjaču odbiti noge, preluknjati sedež in razmajati naslonjalo. Srebrni odtenek pričeske se učinkovito lesketa na portretu novega Speakerja. Grenak občutek pušča le sosledje upodobitev predsednikov predstavniškega doma v kongresni galeriji. McCarthy kronološko visi poleg Nancy Pelosi in gospa se zna zelo porogljivo smehljati."

(Dopisnik RTV Slovenija iz ZDA dr. Andrej Stopar v kolumni za časnik Večer o vsebini tajnih dokumentov oziroma papirjev, ki se pojavljajo v domovanjih in pisarnah (nekdanjih) ameriških predsednikov)