Zala Kramperšek | foto: Luka Dakskobler

Kako dolgo še?

V Sloveniji transspolne osebe še vedno obravnavajo kot osebe z duševnimi motnjami, čeprav je Svetovna zdravstvena organizacija že leta 2018 to razglasila za neprimerno

Lea Aymard, koordinatorica programov in prostovoljstva pri zavodu TransAkcija: »Biti transspolna oseba je dejanski socialni samomor, zato dam roko v ogenj, da se nikomur ne bi zdelo vredno pretvarjati.«

© Luka Dakskobler

Čeprav v konservativnih krogih veliko govorijo o transspolnih osebah, ki naj bi imele vse preveč pravic in poseben družbeni položaj, je resnica trpka: transspolne ali trans osebe so v Sloveniji še vedno obravnavane kot osebe z duševnimi motnjami. Njihova spolna identiteta in možnost tranzicije sta tako odvisni od medicinske diagnoze psihiatrov. Poleg tega da je proces tranzicije medikaliziran, transspolne osebe med njim še vedno izkušajo neskončno čakanje na obravnavo, pomanjkanje specializiranih strokovnjakov, zavrnitve na podlagi videza, delovanje zunaj protokola in priporočil ter izključevanje in ignoriranje pristojnih organov.