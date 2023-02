EU / »Ponovna obnova Ukrajine ne more potekati ločeno od zagotavljanja ruske odgovornosti«

Ukrajinska pot v EU je maraton, in ne sprint, je poudaril evropski komisar za proračun, obenem pa zagotovil, da ruski zločini v Ukrajini ne bodo ostali nekaznovani

Evropski komisar za proračun Johannes Hahn

© CC-BY-4.0: © EU 2019 – Evropski parlament

Cilj Ukrajine je v Evropi, je v današnji razpravi o petkovem vrhu EU-Ukrajina v Evropskem parlamentu povedal evropski komisar za proračun Johannes Hahn. Vendar pa je ob tem opozoril, da je pot v EU maraton, in ne sprint. Skupaj s švedskim obrambnim ministrom Palom Jonsonom sta zagotovila, da ruski zločini v Ukrajini ne bodo ostali nekaznovani.

Kot je v imenu komisije dejal Hahn, je bila odločitev o skupni poti sprejeta junija lani, ko so voditelji članic unije Ukrajini podelili status kandidatke za članstvo v EU. "Cilj Ukrajine je v Evropi," je poudaril.

"Komisija bo podpirala Ukrajino skozi celoten pristopni proces. Kljub stalnim napadom agresorja v Ukrajini vidimo velik reformni zagon. A kot vemo, je pot pridruževanja EU maraton, ne sprint. Evropski svet bo o naslednjih korakih odločil soglasno," je dejal Hahn, ki se ne udeležuje obiska komisije v Kijevu.

Razprave na današnjem srečanju Evropske komisije in ukrajinske vlade ter petkovem vrhu EU-Ukrajina v Kijevu se bodo po njegovih besedah osredotočile na korake, potrebne za nadaljnje usklajevanje ukrajinske zakonodaje z evropsko. Podlaga za razpravo bo analitično poročilo komisije, ki je bilo objavljeno danes. Gre za dodatek k mnenju Bruslja o ukrajinski prošnji za članstvo, je pojasnil komisar.

Da bi podprli reformni proces in okrepili odpornost Ukrajine, komisija napoveduje nov paket pomoči tej državi v višini 400 milijonov evrov. Gre za humanitarno pomoč in dvostransko sodelovanje.

Na dnevnem redu srečanj v Ukrajini je tudi podpora EU pri povojni obnovi Ukrajine, je povedal komisar.

"Ponovna obnova Ukrajine pa ne more potekati ločeno od zagotavljanja ruske odgovornosti za vojaško agresijo. Grozodejstva, ki jih v Ukrajini izvaja Rusija, ne bodo ostala nekaznovana. Na mizi so vse možnosti, da bi zagotovili celovito preiskavo in pregon," je poudaril.

Napovedal je vzpostavitev mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije, ki bo imel sedež v Haagu na Nizozemskem. Center bo omogočal usklajevanje preiskav kaznivega dejanja agresije v Ukrajini ter zagotavljal in hranil dokaze za morebitna sojenja v prihodnosti.

Da je treba zagotoviti odgovornost za kaznivo dejanje agresije, je v razpravi v parlamentu v imenu Sveta EU poudaril tudi švedski obrambni minister Pal Jonson.

"Odgovorni za vojne zločine in druge najhujše zločine bodo odgovarjali. Še naprej bomo podpirali preiskave Mednarodnega kazenskega sodišča, zločini pod rusko okupacijo ne smejo ostati nekaznovani," je zatrdil.

Napovedal je, da bodo voditelji EU na petkovem vrhu z Ukrajino podprli tudi mirovni načrt ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.